JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Une course à obstacles

À l’approche de l’ouverture officielle des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, du 28 juillet au 06 août, les délégations malgaches sont sur le point de partir dans trois jours, soit dans la nuit du 27 juillet. Les 22 artistes qui représenteront fièrement Madagascar dans le domaine de la culture se préparent avec zèle pour cet évènement majeur. Alors que la préparation artistique est presque terminée, quelques obstacles administratifs subsistent. « Les formalités de voyage et de participation nous exigent que nous soyons en possession de documents comme une assurance valide et la vaccination contre la fièvre jaune, qui sont nécessaires pour se rendre à Kinshasa. On est en train de finir tout cela. Concernant le passeport, certains artistes sont encore en attente de validation, mais la majorité l’ont déjà obtenu », confirme Fitiavana Ratovo Andriantseheno, représentante dans la catégorie sculpture. « Tout est fin prêt depuis longtemps pour notre prestation. Malgré le fait que ce soit notre première participation dans cette catégorie, nous sommes confiants et prêts à représenter notre art avec brio », indique Patô Ramamonjisoa dans la catégorie Jonglerie. Cependant, du côté de la catégorie Peinture, Richianny Raherinjatovo fait part de son inquiétude quant à une éventuelle disqualification. En effet, son œuvre aurait dû arriver à Kinshasa au mois de mai, mais elle sera finalement en sa possession lors de son arrivée. « Cela a créé une incertitude quant à ma participation car les œuvres doivent être exposées le 29 juillet pour le concours. Néanmoins, je garde espoir en espérant que notre engagement et notre talent seront pris en considération nonobstant cet imprévu », avoue-t-elle. En dépit de ces petites difficultés administratives, les artistes malgaches restent concentrés et confiants sur le plan technique. Ils sont sûrs de la qualité de leurs prestations et sont déterminés à montrer la richesse culturelle de Madagascar au monde entier lors des Jeux de la Francophonie.