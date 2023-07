FOOTBALL – JUBILÉ AHMAD – Les Barea joueront en avant-goût contre les Mahorais

Les présélectionnés en vue des Jeux des Iles poursuivent leur préparation à Mahajanga. Ils sont sur place depuis vendredi soir pour jouer le match amical contre la sélection mahoraise dans le cadre de la célébration du Jubilé Ahmad, organisé par ses proches et les Natifs de Mahajanga. Les Barea ont déjà joué, ce weekend, leur premier match de préparation contre la sélection majungaise, formée par plusieurs joueurs locaux, entre autres, deux du Fosa Juniors FC, d’autres de Tsaramandroso formation et de l’AS Diana. Les Barea ont arraché la victoire sur le score de 2 buts à 1. L’équipe hôte a ouvert la marque en première période et les présélectionnés ont inscrit leurs deux buts au retour des vestiaires, signés Tsiry sur penalty suivi de celui de Toky. «La sélection de Mahajanga a été très motivée d’affronter les Barea et ont imposé leur jeu dès l’entame du match. Les Barea ont, quant à eux, remonté la pente au retour des vestiaires, mais ils ont encore raté au moins trois occasions nettes», relate le sélectionneur, Romuald Félix Rakotondrabe.

Reconnaissance

Les Barea joueront leur deuxième match de préparation dimanche, contre la sélection mahoraise. Mayotte est un département d’outre-mer français et n’est membre ni de la Fifa ni de la CAF. Cette ile a participé pour la première fois aux Jeux des Iles en 2007. Les Mahorais ont remporté la médaille d’argent en 2015, à La Réunion, battus par la sélection hôte en finale. En 2007 à Madagascar, Mayotte a fini troisième, battue par Madagascar en demi-finale, puis a défait le Club M mauricien en match de classement pour la troisième place. «Nous allons organiser ce jubilé Ahmad dans le but de reconnaitre ce qu’il a fait pour le football malgache. Il était indirectement l’artisan de la qualification de Madagascar à la phase finale de la CAN, qui a atteint, dès sa première participation, les quarts de finale en 2019 en égypte», rappelle le président du comité d’organisateur, le commissaire divisionnaire de police Lebiria Rifin Tolojara. Ahmad est à la fois un homme politique et un dirigeant sportif depuis une trentaine d’années. Il a été président de la CAF, du 17 mars 2017 au 12 mars 2021, sénateur et vice-président du Sénat (2016-2017), ministre de la Pêche (2014-2016), vice-président du Comité olympique malgache (2005-2011), président de la Fédération malgache de football (2003-2017) et secrétaire d’État au sport (1994-1995). Outre les deux matches amicaux à Mahajanga, les Barea joueront contre les Kenyans dans la capitale, le 15 août.