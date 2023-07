EXAMEN DU BACCALAURÉAT -Des correcteurs relèvent des erreurs sur les sujets

Plusieurs bonus seront distribués, en cet examen du baccalauréat, session 2023. Des correcteurs ont relevé des erreurs sur quelques épreuves. « Les sujets de philosophie des séries techniques se sont échangés. Des séries technologiques ont traité les sujets des séries techniques qui sont plus difficiles, alors que la philosophie devrait être plus simple, pour ces séries », notent des correcteurs de l’épreuve de philosophie, hier. Les correcteurs de l’épreuve de philosophie des séries techniques et technologiques auraient convenu d’être tolérants envers les candidats. L’épreuve de Malagasy de la série A contenait également une erreur. « Un texte a été oublié, du coup, nous avons convenu de donner 1,5 points, soit 6 points avec le coefficient 4, pour la série A », lancent des enseignants de la matière Malagasy. Les bonus à l’épreuve d’Histoire-Géographie n’auraient pas encore été décidés, bien qu’il ait été annoncé au Conseil des ministres, la semaine dernière. « Les bonus attendent une note du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous verrons demain (ndlr, ce jour), au début des corrections. Pour le moment, l’équipe de la commission d’entente traite les sujets de recours que les candidats des séries A, C, D ont du refaire, suite à une fuite de sujets », indiquent des correcteurs. Les discussions ont été longues durant la commission d’entente de l’épreuve d’histoire-géographie. Pour les autres épreuves, il n’y a pas eu de problèmes, selon plusieurs témoignages. Les corrections débuteront ce jour. « Si tout se déroule comme prévu, les corrections des feuilles de copie se termineront cette semaine, pour le baccalauréat général », indiquent ces correcteurs. Le résultat du baccalauréat est attendu au mois d’août.