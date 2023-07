ÉNERGIE VERTE POUR TOUS – Quel bilan et quelles perspectives ?

D’après les responsables étatiques, la politique du pays en matière de vulgarisation de l’énergie verte doit répondre à plusieurs urgences d’ordre économique et social, à travers une orientation qui soutient la transition vers du mix énergétique pour l’électricité et l’éclairage qui comprendra 80% de ressources renouvelables. On sait ainsi que pour atteindre l’objectif de fournir de l’électricité à plus de deux tiers de la population, le pays doit produire 7 900 GWh d’ici à 2030. Et plus de 5 000 GWh doivent avoir comme source les énergies renouvelables. C’est dire que le challenge ne sera pas facile à gagner. Mais le pays possède des atouts certains pour réaliser ce défi. Avec toutes ses régions bénéficiant de plus de 2 800 heures d’ensoleillement annuel, la Grande île a tout pour développer le solaire qui représente une capacité de 2 000 kWh/m²/an. Et force est de constater que le gouvernement veut parier fortement sur le solaire tout en cherchant à diversifier les sources pour financer les projets. « Il faut un mécanisme financier innovant pour relayer l’État », indique-t-on avant de souligner qu’afin de compléter les fonds publics pour financer un chantier de centrales solaires à grande échelle, il est indispensable d’impliquer les investisseurs privés. Pour cela, les responsables comptent sur l’appui des institutions comme la Société financière internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, qui accompagne depuis plusieurs années le gouvernement dans le développement du mécanisme de partenariat public-privé (PPP). Ainsi, à titre d’exemple, l’initiative Scaling Solar a pu être lancée à travers la signature avec l’IFC d’un accord avec le gouvernement malgache pour concevoir une centrale d’environ 25 MW. Et selon un spécialiste du secteur énergétique, ce projet a été une source d’inspiration pour la conception et la réalisation de nombreux autres projets solaires de différentes tailles ces dernières années. Plus récemment, le 15 juillet dernier, le Président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, et le ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, ont inauguré à Ambohitromby Ankazobe la centrale solaire résultant d’un projet développé par la société Solarplexus.

Des parcs solaires

D’après le ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures (MEH), les résultats obtenus du programme de transition énergétique misant sur le solaire sont satisfaisants. Plusieurs infrastructures seront opérationnelles dans peu de temps dont celles d’Ambanja et d’Ambilobe. Et ce département d’ajouter que l’objectif d’opérationnaliser plus de soixante dix parcs solaires d’ici à moins d’un an devrait être atteint. Parallèlement, les projets hydroélectriques à Volobe, Ranomafana, Antetezambato ou encore Sahofika progressent. Car « la Grande Ile espère augmenter de manière significative – jusqu’à dépasser le millier de mégawatts – ses futures productions énergétiques d’origine hydraulique », a-t-on précisé. Mais en attendant que les infrastructures soient opérationnelles, le pays opte pour l’hybridation avec le solaire. Plusieurs projets d’hybridation ont déjà été inaugurés à l’instar de la centrale de Kimony dans la commune de Bemanonga, Morondava. Fruit de la collaboration avec la société Green Energy Solutions (GES), cette infrastructure a une capacité de production de 3MW avec, pour cette première phase, une production de 1,4 MW. Elle profite à plus de 50.000 ménages en fournissant 80.000kWh d’électricité par mois à la population. Rappelons, par ailleurs, que le « Forum de l’Electrification Rurale à Madagascar » organisé dans l’optique de promouvoir les investissements dans le sous-secteur de l’électrification rurale à partir d’énergies renouvelables à Madagascar a souligné l’importance de donner une place de choix au solaire.

Les assises ont permis notamment de faire participer des fonds d’investissement encore peu ou pas présents à Madagascar et d’offrir l’opportunité à des opérateurs locaux d’échanger avec eux. Si le solaire ne représente jusqu’ici que moins de 20% des énergies produites, il s’avère que cette proportion va augmenter significativement dans les prochains mois et années. Au niveau de la mobilisation des ressources, la mise en route du projet « Transformer le système financier pour soutenir le développement de solutions énergétiques durables par le biais d’une assistance technique et de capitaux d’investissements à Madagascar», soutenu par le Fonds conjoint des Objectifs de développement durable, fait partie des initiatives visant à améliorer la donne. Ce projet sera mis en œuvre jusqu’en 2026. Pour sa part, le Coordonnateur du Système des Nations Unies a insisté sur le fait que l’amélioration de l’accès à l’énergie à partir des ressources renouvelables « constitue la solution catalytique la plus essentielle au développement socio-économique du pays ».