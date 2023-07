ÉLECTION – Déclaration obligatoire du fonds de campagne

La Commission de contrôle du financement de la vie politique (CCFVP) a organisé une séance d’information et de partage relative au financement des campagnes électorales, le vendredi 21 juillet, au bloc administratif à Ampisikina. « Nous sommes en pleine année électorale. Il est donc nécessaire de rappeler à tous les dispositions de la loi concernant tous les revenus ou fonds utilisés avant et pendant la période électorale ainsi que les dépenses qui peuvent être engagées. Notamment pour les candidats aux prochaines élections et leurs trésoriers. L’objectif est de rendre les élections transparentes et loin de la corruption », souligne Rado Milijaona, président du CCFVP. Les représentants de la commission se sont relayés pour effectuer des présentations et ont répondu aux questions des représentants issus de la société civile, des politiciens, des juges et de la CENI. Il était question des bonnes pratiques et des standards internationaux dont la périodicité électorale. L’université et les fokontany ont été également représentés ainsi que les conseillers municipaux. « En 2018, vingt-trois candidats sur vingt-six ont déclaré leur fonds de campagne. Aux législatives, dix sur trente-et-un candidats ont présenté leur compte. Soit dix députés sur les cent cinquante-et-un, tandis qu’aux sénatoriales, aucun candidat sur quatorze n’a présenté son compte. C’est inacceptable », déplore le président de Chambre au sein de la Cour suprême, membre du CCFVP. La responsabilité du CCFVP est de surveiller et d’examiner le financement et l’argent dépensé pendant les élections. Ce genre d’atelier s’est déjà tenu à Antsiranana, Toamasina, Toliara et Fianarantsoa. Il s’achèvera à Antananarivo. Le CCFVP est composé de cinq membres nommés en 2018, et son mandat dure cinq ans, non renouvelable.