ART – Le théâtre en manque de scène

Le monde du théâtre à Madagascar traverse actuellement une période difficile, marquée par une rareté de scènes théâtrales. Les acteurs déplorent le manque d’opportunités pour exprimer leur créativité et nourrir leur passion. « Les lieux dédiés autrefois aux théâtres sont progressivement transformés en églises, tels que le Tranompoko-nolona Analakely, tranompokonolona Isotry, le Ritz et le Rex. Le théâtre professionnel se voit menacé de disparition. En conséquence, le théâtre se retrouve souvent confiné à des églises, où des mouvements évangéliques passionnés nous appellent à former de nouveaux talents sur la mise en scène. Malheureusement, cette situation ne suffit pas à sauver le théâtre professionnel, qui se voit peu à peu disparaître. Nous avons besoin d’espaces, de lieux pour nous manifester et montrer nos talents au grand public », mentionne Henri Randrianierenana, metteur en scène, réalisateur et fondateur de la compagnie le Johary.

L’avenir du théâtre

« Le malaise qui affecte le théâtre à Madagascar n’est pas isolé. D’autres formes d’art souffrent également de difficultés similaires. La Compagnie Miangaly met tout en œuvre pour que le théâtre vive à travers des programmes annuels tels que le « Rallye moi(s) théâtre » afin de mettre en évidence les talents des nos jeunes. Le but est de développer l’univers théâtral à Madagascar et d’offrir des opportunités à tous les passionnés de cet art », indique Fela Razafiarisoa de Compagnie Miangaly. Côté administratif, le responsable au sein de la commune d’Antananarivo clarifie la procédure pour utiliser le Tranompokonolona Analakely. « Il suffit de faire une demande auprès de la direction des affaires culturelles et vie communautaire de la CUA, et une fois acceptée, le lieu peut être utilisé par tous, ouvrant ainsi des opportunités pour les artistes de s’exprimer. Nous avons mis en priorité le coté culturel ». En unissant leurs forces, les artistes, les institutions et les autorités peuvent créer un avenir plus radieux pour le théâtre à Madagascar, permettant ainsi à cet art unique de continuer à émerveiller, à émouvoir et à faire résonner les cœurs des spectateurs, comme il l’a toujours fait à travers les âges. « Le théâtre, étant le miroir de la société, revêt une importance capitale pour découvrir les maux et les joies de la collectivité, contribuant ainsi au dialogue et à la prise de conscience sociale », termine Christiane Ramanantsoa, fondatrice de la Compagnie Miangaly.