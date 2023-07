ARRÊT DES EXPORTATIONS INDIENNES – L’approvisionnement en riz suivi de près

Les importations de riz malgache ne seront pas pour le moment affectées par l’arrêt des exportations du riz blanc non basmati effectué par l’Inde.

Anticipation. Voilà comment est définie la réaction de Madagascar par rapport à la décision de l’Inde de suspendre ses exportations de riz blanc « non basmati » depuis jeudi. Cette décision « avec effet immédiat » avait été annoncée par le ministre indien du Commerce le 21juillet dernier à cause de la hausse des prix de cette céréale sur son propre marché, mais également pour anticiper les éventuels bouleversements que pourraient provoquer le retour du phénomène El-Niño. D’après différents experts du continent africain, cette décision du gouvernement indien n’est pas sans conséquence pour les marchés locaux. Elle pourrait en effet faire grimper les prix du riz à cause de la chute de l’offre au niveau international. Interrogés sur les potentiels risques que cette nouvelle politique pourrait induire à Madagascar, les responsables au sein du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) estiment que des mesures ont déjà été prises en amont. « Nous avons toujours des prévisions chaque année pour pouvoir faire face à la période de soudure, une stratégie mise en place avec le State Procurment of Madagascar (SPM) », explique Andriniaina Randriamiaramahefa, directeur du Commerce extérieur au sein du MICC.

Accord

D’après ses explications, Madagascar aurait déjà signé un accord avec le gouvernent indien en début d’année pour l’importation de 200 000 tonnes de riz. » Ce contrat n’est pas remis en question pour ce qui en est de cette nouvelle politique du gouvernement Indien », confie-t-il. Reste à trouver un consensus pour l’exonération des taxes pour les importateurs afin de pouvoir équilibrer les prix sur le marché local. « Le riz blanc s’achète à 450 dollars (FOB) en Afrique, ajoutez à cela 20% de taxes douanières, cela risquerait de faire augmenter les prix sur le marché local malgache. Mais pour le moment, nous n’avons pas à nous inquiéter car le contrat l’importation des 200 000 tonnes de riz a déjà été signée », rassure Andriniaina Randriamiaramahefa. Les autorités avaient déjà en effet déposé une requête auprès de l’ambassadeur de l’Inde en décembre de l’année précédente. Une requête qui devrait dispenser les importateurs malgaches du droit de douane de 20% que le gouvernement de Narendra Maudi avait imposé depuis septembre 2022. L’Inde est le plus grand fournisseur mondial pour cette céréale devant le Pakistan, la Thaïlande ou d’autres pays asiatiques avec au moins 40% des exportations qui en proviennent. La Grande île est un des pays africains qui dépendent grandement des importations de riz depuis l’Inde. Le pays de Gandhi qui fournirait à peu près 80% des achats extérieurs pour cette céréale. Les importations ont cependant accusé une légère baisse au premier quadrimestre de cette année 2023 avec 222 519 tonnes de riz importés contre 241 768 tonnes pour la même période à l’année 2022.