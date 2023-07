AMBOHIBAO – Un faux gendarme en garde à vue

Un imposteur a été capturé par le commandant de compagnie de la Gendarmerie d’Ambohidratrimo, près de la pharmacie d’Ambohibao, vendredi. L’homme portait une tenue avec un grade. Il a arrêté des voitures entre Talatamaty et Mandrosoa, et a soutiré de l’argent aux conducteurs. Il s’est pourtant enfui dès qu’il a vu venir les hommes de la brigade locale. Il roulait sur une moto qu’il aurait volée. Capturé, il a refusé de monter à bord du pickup des gendarmes et a encore essayé de s’échapper. Il était sous l’emprise de l’alcool. Il a été maîtrisé, transporté et mis en garde à vue. Mais ce n’est pas tout. Il a tenté de s’emparer du pistolet du commandant qui l’a interrogé. Il a expliqué qu’il est issu du 68e cours de formation d’élèves-gendarmes, qu’il est gendarme hors classe et a travaillé à la direction des quartiers généraux. D’après lui, il aurait assuré le service d’escorte à la Présidence, son dernier poste, en janvier 2022, car il aurait été renvoyé après avoir égaré un fusil kalachnikov. Il était réellement élève-gendarme en 2011, mais exclu à cause de son comportement contre le statut.