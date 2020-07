Vanille – Le prix de référence contesté par les exportateurs

La gousse qui fait déborder la vase. C’est par ces quelques mots que le collectif des exportateurs de vanille de Madagascar (CEVM) a exprimé leur mécontentement par rapport à la fixation du prix de référence à l’exportation de l’or vert. Estimé, par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), à hauteur de deux cent cinquante dollars le kilogramme, ce prix de référence fait jaser ces exportateurs.

« Nous sommes en accord avec le principe du MICA. Cependant, étant le premier producteur mondial de vanille, nous devrions pouvoir dicter le marché avec raison et non subir ce dernier » argue le CEVM. Du côté du ministère, l’objectif réside dans la pérennisation de la filière. Raison pour laquelle le conseil national de la vanille a été mis en place.

« Le prix de référence, qui est aussi le prix minimum local pour la vanille préparée stabilisée, est fixé à six cent cinquante mille ariary le kilo. Tandis que le prix FOB minimum à l’exportation est fixé à deux cent cinquante dollars américains par kilo. C’est à partir de ces minimas que les opérateurs devront se référer pour la campagne en cours. Prix fixé par le conseil national et qui devrait rassurer l’ensemble des opérateurs qui, à force d’offrir des produits de meilleures qualité, pourront prétendre mettre des prix plus conséquents » a rassuré Lantosoa, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat lors d’un point d’éclaircissement concernant le CNV en début de semaine.