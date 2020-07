Intempéries – Sainte-Marie isolée

Cela fait dix jours que les intempéries bloquent le transport maritime et la pêche à Sainte-Marie. L’île reste sans connexion car aucun bateau ne vient ni ne va. Le vent fort et la mer houleuse empêchent les bateaux de prendre le large et ces mauvaises conditions météorologiques clouent les pêcheurs sur terre. « La pêche est notre seule source de revenus. Pourtant, nous ne pouvons pas sortir en mer. Les poissons manquent et nous n’avons aucune rentrée d’argent. Or, tout le monde se trouve dans le besoin », déplore Nicolas Tanisy, pêcheur. Une telle situation désavantage les pêcheurs du point de vue sécurité alimentaire.

Pour le moment, l’ensemble du district vit avec le reste des provisions des produits de première nécessité. Par contre, l’approvisionnement en légumes demeure un grand souci puisque qu’aucun embarcadère ne peut traverser l’océan. La population attend avec patience l’arrivée du beau temps prévu le 28 juillet selon les prévisions météorologiques.