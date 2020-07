Humanité – Le tour d’un siècle en quelques dates

« Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

Le XXème siècle a connu une transformation accélérée des conditions d’existence et de pensée, depuis les moyens de transport à la médecine en passant par deux guerres mondiales et la conquête de l’espace. Choisir quelques années parmi cent peut paraître dérisoire, mais peut aussi suffire pour en brosser les grandes lignes.

1 900 est l’année de la première ligne du métro parisien, et de la découverte des groupes sanguins. Trois ans plus tard en 1903, le plus lourd que l’air parvient à vaincre la pesanteur avec le premier vol de ce qu’on appelle alors un aéroplane. Einstein va plus haut encore en 1905 avec sa théorie de la relativité, et Picasso révolutionne les certitudes sur le Beau en esquissant ses Demoiselles d’Avignon. Le nom de Blériot entre au Panthéon des héros de l’aviation avec sa traversée de la Manche en 1909 à bord d’un …Blériot XI. On sait moins que deux années plus tard, plus exactement le 7 juillet 1911, l’administrateur des colonies Jean Raoult s’élance d’Androhibe à bord du même type d’appareil pour survoler Antananarivo. La même année, le nommé Funk découvre les vitamines appelées à devenir les compagnons de route de l’homme moderne.

La première Guerre Mondiale éclate en 1914, suivie en 1917 par la Révolution russe. L’Europe est dans la tourmente, et les idées au bord des grandes mutations. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ! » (Paul Valery). 1921 est l’année de la découverte de l’insuline, et 1925 celle de l’ouverture de la première station radio. Fleming découvre la pénicilline en 1927, l’année même où Lindberg réussit la traversée de l’Atlantique en avion. 1928 est pour les télécommunications l’année du téléphone automatique, et pour la musique le triomphe d’un certain…Louis Armstrong avec son titre « West end Blues », suivi deux années plus tard par le « Mood indigo » de «Duke Ellington ». Qui aurait prédit qu’entretemps le monde de la finance aurait connu son pire cauchemar avec le Krach boursier de Wall Street de 1929 ?

En 1932, une femme pilote du nom de Maryse Hiltz décide de s’attaquer à un record mondial de distance. Partie le 31 janvier de l’aéroport du Bourget, elle atterrit à… Fianarantsoa qu’elle avait confondue avec Antananarivo à la suite d’un dérèglement de son compas. C’est le tout premier atterrissage dans la capitale du Betsileo. 1933 est une triste année pour l’avenir du monde avec l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler. André Malraux publie La condition humaine, tandis que les industriels poursuivent leur bonhomme de chemin et mettent au point le caoutchouc synthétique, en attendant le nylon en 1937. La guerre civile espagnole qui commence en 1936 propulse dans l’Histoire le nom du général Franco qui, aujourd’hui encore, a ses partisans nostalgiques d’une « Grande Espagne » sur l’échiquier politique du royaume. Et c’est 1939, une année marquée sur le plan littéraire et artistique par la parution du « Cahier d’un retour au pays natal » d’Aimé Césaire, et « d’Autant en emporte le vent » de Fleming. Mais 1939, c’est surtout la Deuxième Guerre Mondiale avec les atrocités de l’idéologie nazie caractérisée entre autres par son antisémitisme extrême. Le contexte de crise n’entrave pas la production littéraire pour ne citer que « L’étranger » de Camus (1942), ou « L’anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache » de Senghor (1948). Le recul géographique permet au jazz de continuer à fleurir aux Etats-Unis. On citera en exemple le « Round midnight » de Thelonious Monk (1944), ou le « Lover man » de Charlie Parker (1946). La première bombe atomique est larguée sur Hiroshima en 1945, suivie d’une deuxième sur Nagasaki. Peut-être le plus grand crime contre l’humanité de tous les temps. Les années 40 tirent à leur fin avec une invention qui va changer la face du monde : celle du premier ordinateur en 1948.

Décennie 60

Les années 50 voient l’intensification du processus de libération nationale amorcé notamment par le 1947 malgache. Les années 1950- 1953 sont marquées par la Guerre de Corée, suivie de celle d’Algérie de 1954 à 1962. Le livre « Tristes Tropiques » de Levi-Strauss (1955) restera dans les annales. Le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance en 1956, l’Afrique subsaharienne francophone se préparant pour sa part au référendum de septembre 1958 initié par le Général De Gaulle, revenu aux affaires. La première production d’électricité nucléaire en Europe est réussie en 1956. L ’URSS étrenne quant à elle la course à la conquête de l’espace avec le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik. Ce qu’on appelle « la nouvelle vague » nait en 1959 dans le cinéma.

La décennie 60 débute au rythme du « My favorite things » du saxophoniste John Coltrane. Les anciennes colonies françaises en Afrique noire accèdent à l’indépendance l’une après l’autre en cette année 1960, la Communauté ayant fait long feu. L’année suivante, le soviétique Youri Gagarine devient le premier homme de l’espace. Il écornera son capital-sympathie avec cette phrase irréfléchie: « J’étais au ciel mais je n’ai pas vu Dieu ». Le professeur Chris Barnard réalise la première greffe du cœur en 1967, une véritable révolution. Il est difficile de ne pas mettre les années soixante sous le signe du Mai 68 français qui fera des émules dans d’autres pays. « Il est interdit d’interdire », nostalgie quand tu nous tiens… Les États-Unis rattrapent leur retard sur l’Urss en étant les premiers à envoyer des hommes sur la lune en 1969, « un pas de géant pour l’humanité » (Neil Armstrong).

1972. Alors qu’à Madagascar la jeunesse est dans la rue, en France on lance le prototype du Train à Grande Vitesse. Valery Giscard d’Estaing s’installe à l’Elysée en 1974, et inaugure le Centre Georges Pompidou, cette « horreur architecturale » selon certains, en 1977. L’Europe lance sa première fusée Ariane en 1979, deux ans avant l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Plus qu’une vingtaine d’années, et le vingtième siècle aura vécu.