Disparition – Enlèvement d’une fillette

Une fillette de 4 ans, Sandra, a disparu avec un homme de 34 ans, appelé Jojo, depuis mardi dernier. Les parents, brocanteurs à Ambovoalanana, ont déposé une plainte hier et ont confirmé que le voisin a demandé à ce que la petite fille vienne chez lui à midi.

«Il a amadoué ma fille et des témoins les ont vu partir mardi dernier» , a déclaré la mère. Ils habitent au secteur 4 dans le fokontany d’Ambondrona. Ces derniers jours, deux autres jeunes filles de 14 et de 16 ans ont également disparu à Mahajanga. Des avis de recherche étaient publiés sur les chaînes de télévision locale . Les abus sexuels et agression physique sur les mineurs défraient la chronique à Mahajanga.