Diana – La région a son gouverneur

Daodo Arona Marisiky est le gouverneur nouvellement nommé de la région Diana. La nomination a eu lieu lors du conseil des ministres d’hier.

Enfin la messe a été dite. C’est un grand ouf pour la population de la région Diana toute entière car la nomination de leur gouverneur est longuement attendue. Daodo Arona Marisiky est parmi les trois gouverneurs nouvellement nommés, des trois régions de Madagascar à savoir Analanjirofo, Boeny et Diana. La nomination a eu lieu lors du conseil des ministres d’hier.

Depuis 19 avril 2019, la région Diana était dirigée par l’ancien secrétaire général Malaza Ramanamahafahay qui avait assuré l’intérim. Lorsque la nomination de ce dernier a été abrogée lors du conseil des ministres du 24 mai dernier, la région Diana est restée sans gouverneur pendant presque deux mois.

La surprise a été au rendez-vous car, durant sa carrière, le nouveau gouverneur n’est pas tout à fait issu de la classe politique. Il est discret mais efficace. « Sa discrétion ne signifie pas inaction » affirment quelques membres des réseaux sociaux qui ne reconnaissent même pas son visage.

Projets

Diplômé de l’économie, il était déjà directeur adjoint de la BMOI. Penant des années, il a toujours été à la tête des projets, pour ne citer que l’Ong Fanamby, WWF, la Conservation Internationale, le PIC et actuellement il est encore coordonnateur du projet GIZ PAGE ayant pour mission d’appuyer les projets environnementaux et de promouvoir le développement local . Un atout qui a boosté sa candidature au poste numéro un de la région, selon les observateurs. En outre, il est également connu en tant que président d’une association dénommée Records ou Réseau des Cadres Originaires de Diana et Sava. Cette organisation regroupe en son sein des cadres et intellectuels de la province d’Antsiranana.

Le nouveau promu sera ainsi le 9e patron de la région Diana depuis son avènement en 2004 laquelle est reconnue pour son potentiel économique énorme. Daodo Arona Marisiky sera chargé d’impulser le développement dans sa région natale. Outre la gestion de la crise sanitaire actuelle dans sa circonscription, il se chargera également des régularisations de deux mois de salaires impayés des personnels de la région, du rattrapage dû au retard d’investissement sous regime interimaire . Un nombre de défis attendent ainsi le numéro un de la Diana.