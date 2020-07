Décès – Six patients meurent du coronavirus à Tanà

Le coronavirus a encore fait des victimes à Antananarivo. Le Centre de commandement opérationnel (CCO) rapporte soixante seize décès.

Les victimes du coronavirus se multiplient. Six sont décédées dans trois établissements hospitaliers de la capitale, d’après le rapport du Centre de commandement opérationnel (CCO) du 24 juillet. Parmi ces six hommes et femmes, quatre étaient pris en charge au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), un au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA) et un à l’hôpital Fenoarivo. Le nombre de décès liés à la Covid-19 déclarés à Madagascar s’élève, ainsi, à soixante-seize depuis le 19 mars, dont les cinquante sont répertoriés en ce mois de juillet.

Des professionnels de santé sous-évaluent ces chiffres officiels. « Les personnes atteintes par la Covid-19 qui ont succombé sont au dessus de soixante-seize. Des cas de décès n’ont pas été comptabilisés car ils ne répondent pas à la définition des cas. Seuls les individus testés positifs à la Covid-19 sont inscrits dans le rapport officiel », affirme un médecin.

Rapport officiel

Dans la région de Vakinankaratra, entre autres, quatre décès ne figureraient pas dans le rapport officiel, alors qu’ils auraient été testés positifs à la Covid-19. « Les résultats de leurs tests PCR ne sont sortis qu’après leur décès, on ne les a plus additionné aux chiffres officiels», confie une source. Des patients « fortement » suspectés de Covid-19 auraient, aussi, succombé, sans avoir passé au test de dépistage ou avant que les résultats de leur test ne soient sortis. Des agents du Bureau municipal d’hygiène (BMH) à Antananarivo rapportent, en outre, des décès à domicile qui pourraient être liés à la Covid-19. « Ils présentent des symptômes de la Covid-19. Mais nous n’avons pas de médecin légiste pour confirmer quoi que ce soit. Nous les considérons, ainsi, comme des victimes présumées du coronavirus », explique une source auprès du BMH d’Antananarivo.

Le nombre des décès pourrait, encore, augmenter jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus soit endiguée. Les cas graves sont nombreux dans les hôpitaux, quatre vingt quatre, selon les chiffres officiels. «L’état de la plupart de nos patients qui développent la forme grave est critique», affirme le directeur d’un centre de traitement de la Covid-19. Les professionnels de santé encouragent les personnes qui présentent les symptômes de cette maladie à commencer les traitements assez tôt. « Consulter votre médecin traitant ou celui du centre de santé de base (CSB) de votre quartier. Ils vont vous prescrire des traitements. Si vous ne vous dépêchez pas, cela pourrait être fatale », conseille un médecin. Selon la précision de quelques professionnels de santé, parmi ces porteurs du virus décédés, certains n’étaient pas des vulnérables.