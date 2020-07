Concours BD – « Premières Bulles 2020 » fédère les jeunes talents

L’Institut français de Madagascar entame un concours dédié au neuvième art. L’occasion pour les bédéistes nationaux de nous faire voyager autrement.

Un genre unique et populaire, laissant ainsi la part belle à la créativité de ses artistes, la bande dessinée est à nouveau à l’honneur au sein de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Confinement ou pas, la bande dessinée compte parmi ces rares disciplines artistiques uniques qui permettent à ses auteurs et illustrateurs de continuellement voyager par la seule force de leur imagination.

Le concours « Premières Bulles 2020 » se découvre ainsi, fédérant les jeunes talents du neuvième art national à émerger et à valoriser leur talent. S’affirmant comme une opportunité exclusive pour les personnes désireuses de progresser dans le domaine de la bande dessinée, le concours ravive la passion pour cet art. Une aubaine pour ceux qui souhaitent se créer une première expérience éditoriale, ainsi que professionnelle par la publication d’une œuvre collective.

C’est ainsi à travers le thème du voyage et de la biodiversité que les bédéistes nationaux sont conviés à concourir le temps de cette « Premières Bulles 2020 ».

Candidature

Le dossier de candidature pour participer au concours, composé de trois planches de BD en format A4 recto, d’une fiche de candidature à remplir, d’un curriculum vitae et d’une autorisation à remplir pour les mineurs sont à envoyer par wetransfer au concoursbd@institutfrancais-madagascar.com ou sur le site institutfrancais-madagascar.com/concours-bd avant le 31 août.

Un jury composé de professionnels et des partenaires de l’IFM Analakely se chargera par la suite de sélectionner les meilleures œuvres. Par la suite, les six planches de BD qui sortiront du lot participeront à une résidence de création de deux semaines au sein de l’institut même. Cette résidence se déroulera sous l’encadrement de quelques bédéistes émérites tels que Dwa, Catmouse, Rolling Pen et Franco Clerc, ainsi que des artistes internationaux comme Jean-Louis Tripp, Chadia Loueslati ou encore Afif Ben Hamida.

La résidence est prévue du 28 septembre au 9 octobre. « Premières Bulles 2020 » tient à confirmer son envergure nationale également. Les résultats seront respectivement publiés sur le site de l’IFM Analakely.