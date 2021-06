Football – Orange Pro League : L’AS Adema décroche sa quatrième étoile

Vainqueur de l’Ajesaia, hier au By-pass, l’AS Adema remporte le titre 2021. Cosfa a tout donné face au Five FC, mais doit se contenter de la place de vice-champion.

L’AS Adema peut remercier Aina Kely, auteur d’un joli doublé, hier au By-pass. Ses deux réalisations ont permis à son équipe de s’imposer devant l’Ajesaia (2-0), à l’issue de la troisième et dernière journée des Playoffs retour. Un résultat synonyme de consécration. Le club d’Ivato rajoute ainsi une quatrième étoile à son palmarès, après 2002, 2006 et 2012.

Les hommes de Rôrô étaient déjà devant à la pause et pouvaient nourrir de sérieux espoirs. Ils ont pris un premier avantage grâce à un tir à bout portant de Aina Kely, qui s’est retrouvé dans le prolongement d’un une-deux entre Onja et Than (41e , 1-0).

Quant au but du break, il est survenu dans le dernier quart d’heure. Sur une contre-attaque rapide, le même Aina Kely a enclenché une frappe en première intention à l’entrée de la surface. Une frappe croisée du gauche à ras de terre qui s’est logée dans le petit filet (78e , 2-0). Le match était définitivement plié. La course au titre aussi.

Du côté de Vontovorona, Cosfa a tout donné face au Five FC. Les militaires ont martyrisé l’arrière-garde adverse (4-1).

Quatre victoires

Cependant, malgré cette orgie offensive devant la formation du Ve arrondissement, ils ont échoué à une longueur du leader. En fait, pour pouvoir être couronné, Cosfa devait espérer en même temps un résultat de parité dans l’autre rencontre au By-pass.

Au classement final, l’AS Adema termine donc en tête au terme de ces Playoffs. Elle affiche un bilan de quatre victoires pour deux revers (12 pts). Cosfa prend la place de dauphin (11 pts). L’Ajesaia conclut sa campagne à la troisième position (8 pts). Et enfin, le Five FC ferme la marche (3 pts).

L’AS Adema entre ainsi dans l’histoire comme étant le tout premier vainqueur du championnat de Mada­gascar dans son format actuel, dénommé Pro League. Pour rappel, la saison 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Elle représentera Madagascar lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions de la CAF.