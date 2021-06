Développement – Des projets durables pour Ampanihy

Alphabétisation pour tous, nutrition et sécurité alimentaire, épargne communautaire sont entre autres les projets menés en cours dans les communes du district d’Ampanihy, région Atsimo Andrefana. L’organisme CRSCDD promeut ces activités dans un objectif de durabilité des démarches.

La population reste vulnérable et exposée au « kere » en raison de la sécheresse et des aléas climatiques qui atteignent cette partie sud de la région Atsimo andrefana. « Pour le projet d’Épargne communautaire, entre quinze et trente membres par coopérative ou association cotisent par jour ou par semaine suivant un règlement intérieur bien clair. Ils peuvent ainsi ensuite emprunter de l’argent jusqu’à un certain seuil. Les membres empruntent pour diverses raisons, des devoirs sociaux, des engagements d’investissements dans l’agriculture, l’élevage, des charrettes ou autres, ou dans l’amélioration des bénéfices pour d’autres affaires » explique un responsable de l’ONG CDD.

Près de 3800 membres sont particulièrement actifs dans les communes de Gogogogo, Belafika, Beahitse, Ankiliabo, Ejeda et Ampa­nihy. Les bénéficiaires des projets menés dans le district sont incités à se regrouper au sein de l’association « Voa Mamy ».

Le préfet de Toliara, Lydore Solondraza, a été invité par l’organisme à constater de visu le déroulement des opérations. Des vivres ont été par ailleurs distribués aux personnes nécessiteuses.