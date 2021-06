Bilan covid-19 – Le nombre de nouveaux cas tend vers zéro

Il n’y a presque plus de porteur du virus de covid-19, si on tient compte du bilan épidémiologique du 23 juin. Les chiffres sur les nouveaux cas tendent vers zéro. cinq cas ont été confirmés positifs au coronavirus sur cinq cent soixante-dix tests effectués dans tout Madagascar. Deux dans la ville d’Anta­nanarivo, un à Vakinankaratra et deux à Matsiatra Ambony. Soit un taux de positivité de moins 1%. Aucun décès signalé, à la date du 23 juin, selon ce bilan. Le nombre de personnes emportées par la maladie reste à neuf cent huit, depuis l’arrivée de ce virus à Mada­gascar, en mars 2020.

Mais la bataille n’est pas encore gagnée. Si le nombre de nouveaux cas baisse, s’il n’y a pas eu de décès, hier, dans les hôpitaux, le nombre de cas graves a connu à nouveau une hausse. Il n’y avait que cinquante-neuf personnes qui développaient la forme grave de la maladie le 22 juin, et le lendemain, les chiffres atteignaient, à nouveau, soixante-neuf. Les professionnels de santé rappellent que la maladie peut évoluer en forme grave chez les porteurs du virus. Pour éviter la forme grave de la maladie, le plus sûr sera de ne pas attraper le virus, en respectant les gestes barrières. Le ministère de la Santé publique incite la population à éviter tout type de rassemblement.