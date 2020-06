Football – CAN 2021 : Entre maintien et report

Les dirigeants de la Confédération africaine de football (CAF) se pencheront sur le calendrier, mardi prochain. Le maintien ou le report de la CAN en 2021 constituera le principal sujet de leur réunion.

LE comité exécutif se réunira ce mardi 30 juin, en visio-conférence et fera des déclarations sur les recommandations des commissions permanentes respectives. Les détails de la réunion du comité exécutif seront communiqués en temps opportun. Voilà ce qu’a indiqué la CAF dernièrement. Parmi les sujets à aborder, figure le calendrier des différents tournois.

Un calendrier mis à mal par la pandémie de Covid-19. CAN 2021, CHAN 2020, Ligue des Champions et Coupe de la Confédérations, toutes ces compétitions sont touchées par la crise sanitaire actuelle.

Bien évidemment, la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations constitue le sujet le plus sensible. Celle-ci est prévue pour janvier-février 2021 au Cameroun. Deux choix se présentent à la CAF.

Directives de la FIFA

Le premier consisterait à mener à termes les éliminatoires avant la fin de l’année. Il reste encore quatre journées à disputer.

L’idée serait ainsi de boucler le tout durant les fenêtres internationales restantes. Et ce, en s’alignant sur les dernières directives de la FIFA, mentionnant que « les périodes pour équipes nationales d’octobre et de novembre 2020 comprendront désormais trois rencontres rapprochées au lieu de deux. » En suivant ces recommandations, les qualifications pourraient se terminer à temps.

La deuxième option serait d’ajourner la phase finale pour 2022. Une hypothèse sérieusement envisagée, si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation des rencontres de qualifications. « Il est très difficile de jouer au football au Cameroun au mois de juin et juillet, à cause des conditions météorologiques. En cas de report, la période la plus propice serait janvier 2022. Mais notre priorité actuellement, c’est de tout faire pour jouer la CAN dès le début de l’année prochaine », souligne-t-on auprès de la CAF à ce propos.