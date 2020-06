Décès d’un médecin – Les agents de santé préparent une manifestation

A 9 heures tapantes, ce jour, les médecins et les agents de santé dans tout Madagascar ont prévu d’observer une minute de silence en mémoire du Dr Jeannette Lidwine, dit Dr Coco, décédée du coronavirus au Centre hospitalier universitaire (CHU) Manarapenitra Toamasina, hier. « Ce sera notre façon de présenter nos condoléances et de rendre un dernier hommage à notre consœur. Ce sera, également, l’occasion pour nous de prouver aux responsables que les agents de santé travaillent et peuvent perdre leur vie en exerçant leur métier », souligne le Dr Abel Ranaivoson, président du syndicat des Médecins fonctionnaires, hier.

Ce médecin chef du Centre de santé de base (CSB) niveau 2 à Sainte Marie est le deuxième agent de santé victime de la Covid-19, sur les seize morts déclarés depuis le début de la pandémie. La toute première victime de cette maladie à Madagascar était un agent de santé, un agent de parking du CHU Morafeno, au mois de mai. Un autre médecin porteur du virus a perdu la vie, quelques jours plus tard, mais il n’est pas inscrit dans les statistiques. Ayant été retrouvé pendu dans sa chambre d’hôpital, il n’est pas classé comme victime du virus de Covid-19. Les professionnels de santé réclament une meilleure protection de tous les agents de santé, surtout, une meilleure répartition des équipements de protection.