Covid-19 – Trente-huit nouveaux cas à Antananarivo

Antananarivo et Moramanga, deux villes à risque. Tandis que Toamasina n’est plus l’épicentre de la pandémie suite à la qualification de la capitale comme foyer actuel du coronavirus, d’autres villes connaissent une prolifération de la covid-19. « Antananarivo compte trente-huit nouveaux porteurs de covid-19, Toamasina trois, Anosibean’Ala un, Mahajanga un, et Moramanga vingt », selon la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, hier. Cette répartition par localité des nouveaux cas détectés, dénote une résurgence rapide de la covid-19 à Moramanga, après une accalmie. La flambée des contaminations se poursuit et le total des nouveaux cas annoncés hier est de soixante-trois. Le nouveau laboratoire appelé LA2M, inauguré avant-hier par le Chef de l’Etat a procédé à l’analyse de cent-soixante prélèvements, ce qui a abouti à la détection d’un seul cas positif sur les soixante-trois révélés hier. De son côté, l’Institut Pasteur a analysé deux-cent-trente-trois prélèvements parmi lesquels sont découverts quarante cas positifs. Vingt-deux cas positifs ont été répertoriés à partir des soixante-six prélèvements analysés au laboratoire de l’hôpital HJRA .

La capitale enregistre vingt-et-un cas guéris signalés à l’hôpital de Befelatanana. Un autre est sorti de l’hôpital d’Anosiala. Sur un total hier, de quarante-sept cas guéris sur le territoire national, tous les vingt-cinq autres sont à Toamasina. « Le CHU Morafeno dénombre huit patients guéris tout comme l’hôpital d’Analakinina, le foyer social canada trois, et deux patients guéris suite à un traitement à domicile », selon les précisions de la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana. Avec un nombre de tests d’identification du coronavirus dépassant déjà dix-neuf mille, davantage de porteurs du coronavirus sont détectés chaque jour, et jusqu’à hier, neuf cent quatre-vingt-treize personnes contaminées ont été prises en charge, sept-cent soixante-dix-neuf cas guéris ont été enregistrés et huit patients sont déclarés en état grave.