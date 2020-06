Consommation – Regain de notoriété du « vita malagasy »

Beaucoup de PME risquent de fermer boutique. Certaines initiatives nationalistes proposent de mettre leur circuit de distribution à disposition de ces PME.

De l’industrie automobile au papier essuie-tout, en passant par les produits de première nécessité, la notion de consommation de produit libellé « vita malagasy » revient en force. Hier, les plus hautes instances du pays ont présenté la nouvelle marque automobile estampillée d’une tête de zébu, tandis qu’une vingtaine de chefs de petites et moyennes entreprises ont vu leur produit plonger dans le bain de la grande consommation locale.

Depuis hier, une soixantaine de produits, dont du miel, de la confiture, des produits laitiers ou encore des produits cosmétiques ont été mis en vente dans les stations Jovena de la capitale. Ces produits proviennent tous de PME locaux. « Un mal pour un bien. La pandémie de la covid-19 a remis les pendules à l’heure. La plupart des produits manufacturés ou de consommation à bas prix proviennent majoritairement de la Chine. En conséquence, l’opportunité s’ouvre aux producteurs locaux pour s’imposer sur certains marchés. C’est à partir de ce point de vue que les initiatives de promotion de la consommation de produits locaux ont été entreprises par la plateforme de promotion de l’entrepreneuriat du groupe Axian » explique Carole Rakoton­drainibe, manager de NextA.

À travers ces initiatives, les entrepreneurs et producteurs seront guidés vers la pérennisation de leurs activités. L’entrepreneur ou le petit producteur victime d’une baisse de performance par rapport à son chiffre d’affaire en temps normal à cause de la covid-19 pourra alors bénéficier de ces plateformes ainsi que de l’accompagnement de ces entités pour se remettre dans la course.

Nouveaux marchés

L’idée est d’offrir des opportunités de marché à ceux qui ont en perdu ou ceux qui ont en tout simplement besoin. NextA en partenariat avec Jovena et soutenu par le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat a ainsi lancé un appel aux entrepreneurs qui ont un produit et/ou un service qu’ils souhaitent commercialiser. Ce qui permet aussi aux acheteurs d’apprécier et de consommer le Vita Malagasy.

« Si l’épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeure, un client peu rompre ou suspendre le contrat qui le lie au prestataire, librement, à tout moment. Ceci, quel que soit le préjudice subi par le prestataire. Ce qui met le prestataire ou le producteur dans une situation plus que contraignante. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation, raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers cette plateforme » explique un apiculteur dont le produit fini est exposé dans les stations présentement.

Ce producteur pourra ainsi récupérer une part de son marché perdu à cause de l’état de confinement provoqué par la covid-19. « Nous exigeons seulement que les produits suivent les normes de consommation en vigueur. La plateforme accompagne ensuite ces PME dans la promotion et l’amélioration des produits qu’ils veulent mettre à disposition des consommateurs sur les rayons de Jovena » conclut le manager de NextA.