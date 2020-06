67ha – Le fokonolona maîtrise un incendie

Une maison située au milieu du quartier de 67ha a été la proie des flammes, hier vers 14h40. La véritable origine du feu reste indéterminée. L’embrasement n’a fait aucune victime, mais des dégâts matériels, selon les secouristes.

Les sapeurs-pompiers, toujours prêts à intervenir, ont quitté leur caserne dès qu’ils ont reçu l’alerte. Ils étaient en cours de route quand on les a informés par téléphone de l’extinction de l’incendie par les habitants eux-mêmes. Ils ont cependant préféré y aller pour constater de visu le sinistre.

Après évaluation de la situation, les soldats du feu sont repartis. Selon les témoignages des riverains, la forte chaleur et le vent à décorner les bœufs sont les principaux facteurs ayant favorisé le brasier, tout comme ce qui s’était produit la veille, à Lalamaty, à proximité de Vatobe.

« Face à ce genre de drame, chacun devrait faire très attention à tout feu de cuisson et au court-circuit. Une petite étincelle suffit pour provoquer une fournaise. Pour éviter ceci, il faut bien s’assurer que les prises sont vidées, le charbon et le gaz éteints, à chaque fois qu’on sort. La garde des personnes vulnérables et des enfants n’est pas à négliger, comme le répètent toujours les secouristes », explique un policier du secteur.