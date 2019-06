Tennis – Circuit mondial U18 grade 5 / étape 2 – Nomenjanahary en huitièmes de finale

Madagascar obtient une note de deux sur neuf durant la première journée d’hier. Toky Ranaivo et Safidisoa Nomenjanahary ont été les seuls Malgaches vainqueurs.

Une première dure journée. La deuxième étape du circuit mondial U18 grade 2 d’Antananarivo, qui a démarré hier sur les courts du Club Olympique de Tananarive, n’a pas trop réussi au clan malgache.

Sur les neuf matches joués, Madagascar n’a obtenu que deux victoires. Chez les filles, seule Safidisoa Nomen­janahary est parvenue à décrocher la victoire. Elle s’est imposée face à l’Améri­caine Béatrice Pretnar en deux petits sets (6/0, 6/1). Un match littéralement dominé par Safidisoa qui a donc su bien entrer dans le tournoi. En huitièmes de finale, elle jouera contre l’Indienne Bharat Walhekar, tête de série numéro sept du tournoi.

Pour les autres joueuses, la défaite était au rendez-vous. Miora Andrianan­toandro, par exemple, s’est inclinée contre la Russe Lisina Vasilisa (6/2, 6/2). Randy Rakotoarilala aussi était à côté de la plaque contre la Russe Ekaterina Leksina (2/6, 0/6).

Formalité

Pour sa part, Maholy Raza­kaniaina a quand même donné du fil à retordre à la Française Téa Zivic dans les échanges mais elle s’est tout de même inclinée (3/6, 2/6).

Chez les garçons, Toky Ranaivo, vainqueur du premier tournoi, a été le seul Malgache victorieux du jour. Vaincre le Sud-africain Marshall Hullet en deux sets (6/0, 6/2) a été juste une formalité. Il affrontera, ce jour en huitièmes de finale, l’Indien Bavishi Prashwa.

De son côté, Fenosoa Rasendra, malgré la défaite, s’est bien bataillé contre le Français Samy Prot (3/6, 6/1, 6/7). Il aurait pourtant pu boucler le match après avoir mené 5/2 au troisième set.

Pour sa part Dimitri Rabeson, quarts-de-finaliste du premier tournoi, a été sorti au premier tour par l’Italien Luca Fe D’Ostiani (2/6, 2/6)

Même scénario pour Matio Raoily, Mathis Ratahina et Tsiory Rakotoarilala, respectivement contre l’Indien Sanskaat Choubey (1/6, 0/6), le Serbe Luka Jovanovic (1/6, 0/6) et le Français Johann Rakotomaharo (1/6, 0/6).

Ensuite, pour Lanja Rakotozandriny et Tsiferana Andrianantoandro, qui ont fait leur « comeback » dans la compétition, le succès n’a pas été au rendez-vous. Ils ont été respectivement surclassés par l’Égyptien Hussein El Tawil (2/6, 3/6) et le Kenyan Jayson.

Ce jour, les matches débuteront à 8h30 au Club Olym­pique de Tananarive. Andria­madison Finaritra, Tsantaniony Iariniaina, ainsi que Narindra Ranaivo entreront en lice.

Les autres résultats

– Lucas Schurdevin (France) bat Alexander Harris (6/2 6/0)

-Andrea Tiburzio (France) bat Tshepo Mosarwa (Botswana) 6/2 7/5

-Jakub Prachard (République Tchèque) bat César Bouchelaghem (France) 6/2 6/1

-Spiridon (Italie) bat Aditya Chopra (Inde)

-Roan Jones (Grande Bretagne) bat Boris Statny (République Tchèque) 6/3 7/5

-Benjamin Peter Privara (Slovaquie) bat Jake Lam Hau Chin (Maurice)

-Luka Petrovic (Grande Bretagne) bat Nihal Kothari (Inde) 6/0 6/0