Jirama – Les factures payables via Paositra Money

Une entité publique de plus dans l’écosystème de Paositra Money. Une signature de convention a été effectuée hier entre le ministre des Postes, des Télécom­munication et du Développe­ment numérique Christian Ramarolahy et son homologue de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures Vonjy Andriamanga. L’accord consiste à la possibilité des abonnés de la Jirama de payer leurs factures avec le nouveau produit mobile money de la Paositra Malagasy.

L’accord prévoit également le paiement des salaires des agents du ministère de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures, de la Jirama et de l’Office malgache des hydrocarbures via ce canal à l’horizon janvier 2020 pour un total d’environ huit mille comptes potentiels pour Paositra Money. Cette signature entre dans la stratégie de la poste, celle de jouer la carte partenariat public-public dans sa phase de démarrage. La convention avec ce département ministériel fait ainsi suite à celle conclue avec la société Kraoma. «Nous avions conclu des accords avec des sociétés privées », indique le directeur général de la Paositra Malagasy Richard Ranarison.