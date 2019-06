Freak de l’Afrique – Le collectif livre son secret de marketing

Trois membres du collectif Freak de l’Afrique séjournent dans la capitale. En plus d’un concert en live, ils ont animé des ateliers dont le dernier sur leur marketing.

Quinze participants ont assisté à l’atelier animé par les membres fondateurs du collectif Freak de l’Afrique. En deux séances de deux heures dans la journée du lundi 24 juin, la Ghanéenne Wallizz, le Sénégalais Nomi et l’Angolaise Ukai Ndame ont partagé les meilleurs moyens de vendre un événement. La matinée s’est focalisée sur le « marketing off-line », et l’après-midi sur le « web marketing ».

Le marketing, en dehors du web, utilisant les différents supports de communication non virtuels, a été abordé dans un esprit de partage pendant la première séance. Comment présenter un projet, les mots-clés et la formule idéale accrocheurs pour rendre la proposition attrayante, facile à déchiffrer, percutante et touchant le maximum de cibles composent son contenu. Profiter des plateformes du web pour avoir une bonne visibilité a été le thème de l’après-midi. « Quelques heures ne suffisent pas pour parler du bon marketing. Humblement, nous avons livré nos petits secrets. Ils pourront être utiles pour les acteurs malgaches œuvrant dans l’événementiel », confient les intervenants.

Professionnels et amateurs de l’événementiel ont suivi avec intérêt les deux séances. « Ils sont bien placés pour faire savoir et utiliser les différents moyens de vendre un événement. Ils ne négligent pas le marketing off line même s’ils s’orientent plus vers le web marketing qui est plus rapide, moins cher et traverse facilement les barrières géographiques. Freak de l’Afrique fonctionne bien dans les pays africains, ce qui veut dire que nous avons à peu près le même mode de perception. C’était très enrichissant », constate Haja Ravelojaona de Nosy Be Jazz Festival, présent à cet atelier.

Fondé en 2012 et basé à Berlin, Freak de l’Afrique crée des événements qui cartonnent en Allemagne, en Suisse, en Espagne, dans la République Tchèque, au Sénégal, au Ghana, en Angola, au Mozambique, et au Kenya.

« Notre séjour dans la Grande île a été une belle expérience pour nous. Nous risquons de revenir bientôt », avouent les trois membres de Freak de l’Afrique. Après Madagascar, cette tournée organisée par Goethe-Institut le menera au Rwanda, et en Tanzanie où ils vont se produire en live et partager leurs acquis.