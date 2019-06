Fête de l’indépendance – Salon de l’anarchie et des immondices

À la veille du 59è anniversaire de l’indépendance de Madagascar, la capitale est dans un piteux état. L’insalubrité est de partout.

À l’avenue de l’indépendance, plusieurs structures sont implantées, temporairement, pour divertir enfants et adultes, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance. Là-bas, personnes ne se préoccupent de la propreté du lieu. Des parents, qui emmènent leurs enfants à jouer au manège ou au toboggan, entre autres, ou à les faire photographier dans les stands remplis de jouets, ne les emmènent pas aux toilettes publiques ; ils les laissent faire leurs besoins sur le trottoir ou la chaussée. Sans parler des adultes qui ne se gênent pas à faire pareil. D’où la puanteur du centre-ville.

En même temps, les déchets hantent tous les lieux: les grains de maïs quand on a fini les parties de loto, les cannettes de bière, les sachets de biscuits, les tiges de brochettes…

Apparemment, des responsabilités ont été prises mais cela n’apporte pas grand-chose. En effet, certains individus essaient d’assainir les lieux, mais ne peuvent pas ramasser les ordures, à cause de l’absence des bacs à ordures.

Failles

Ainsi, ils les entassent sous des véhicules, ou au bord de la route. « Il n’est, en aucun cas, dans notre intérêt de rendre cet endroit insalubre, nous qui avons des activités rémunératrices ici. Mais il y a des failles. Il devrait, par exemple, y avoir des bacs à ordures dans cette zone, mais on n’en trouve pas. Ce n’est pas étonnant si les ordures s’éparpillent ici et là», lance Justin Razafindrafito, responsable d’un manège à Analakely. Presque tous les endroits les plus fréquentés de la ville sont insalubres. D’Andravoahangy aux 67 Ha jusqu’au marché d’Anosibe. Pareil à au carrefour à Ampasampito. Dans certains quartiers, les canaux, non curés depuis des lustres, émanent une odeur répugnante. Alors que nous sommes à la veille du 26 juin. Et encore, nous avons comme invité d’honneur le chef d’État du pays le plus propre d’Afrique qu’est le Rwanda. Andry Rajoelina, le président de la République de Madagascar va probablement emmener Paul Kagame, le chef d’État en question, visiter les quartiers qu’il a « relookés » récemment, à Ankorondrano. Mais l’insalubrité ne passera pas inaperçue. Surtout pas à cet homme qui a su convaincre sa population à participer activement à l’assainissement de sa ville. Lui-même s’applique à cette activité.