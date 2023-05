RUGBY À XV- AFRICA WOMEN’S CUP – Les Ladies Makis se rebiffent

Une lueur d’espoir pour se qualifier au moins à la coupe du monde de groupe B mondial après la première victoire acquise contre le Cameroun hier.

Deuxième entrée réussie pour les ladies Makis de Madagascar en s’imposant sur le score de 30-10 devant les lionnes du Cameroun hier au stade Makis d’Andohata­penaka au match comptant pour l’Africa Women’Cup 2023. La première mission de battre le Cameroun pour obtenir un bonus offensif a été fait et il reste un match capital ce dimanche contre l’Afrique du Sud pour chercher la qualification à la coupe du monde. Il a été 15 heures 01 minute lorsque les Camerou­naises ont donné le coup d’envoi. Dès la réception de la balle, les ladies Makis de Madagascar ont annoncé la couleur en assurant la réception. Dès la première incursion dans la ligne de 20 mètres des Camerounaises, le numéro 2 de Madagascar a marqué le premier essai malgache après 2 minutes de jeu, et tout le stade d’Andohatapenaka a été aux anges : Madagascar a mené par 5-0 car la transformation a été ratée. La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé car dès leur première incursion, les Camerounaises ont aplati dans l’embut malgache : 5-5, 4’. Poussées par le public acquis à leur cause, une échappée de Claudia arrêtée à 5 mètres de la ligne d’embut camerounais a mis le public en extase. Ce n’est que partie remise car le numéro 3 des Malgaches a marqué un nouvel essai, et Madagascar a mené 10-5, 8’. Le troisième essai malgache est arrivé à la vingt-septième minute par le numéro 1 et Madagascar vire en tête sur le score de 15-5. Avant la pause, le Came­roun a marqué son deuxième essai et les deux formations se sont quittées sur le score de 15-10 à la pause.

Points à améliorer

La deuxième période a été une domination totale des protégées d’Alain Randria­mihaja car Nasandratra et Patricia ont chacune réussi à marquer un essai dont Zouanah a réussi la transformation du dernier essai pour ramener le score final à 30-10. Le point fort des joueuses malgaches a été le plaquage et la circulation rapide de la balle, Nandrianina, Sarindra Delphine, Mirasoa ont montré des jeux qui font rêver. Les Camerounaises sont à bout de souffle et à chaque confrontation, à chaque plaquage, au moins une joueuse camerounaise a eu besoin d’un soin du corps médical. Pour Martin Tokiniaina, supporteur des ladies Makis, il a expliqué que « les points que les joueuses malgaches doivent améliorer c’est la touche et le coup de pied de pénalité. Le plan « pick and go » des Camerounaises a mis à mal la défense malgache et il faut se méfier des Sud-africaines ce dimanche », conclut-il. Le président de Malagasy Rugby Marcel Rakotomalala n’a pas oublié d’adresser ses vifs remerciements à l’adresse du public qui est venu nombreux pour soutenir les ladies Makis. « Le public a réussi sa mission en soutenant jusqu’au bout nos joueuses. Je félicite les joueuses qui ont combattu jusqu’au coup de sifflet final. Il nous reste encore un match capital ; donc je vous invite toujours à venir nombreux ce dimanche car une place en coupe du monde est notre objectif principal », confie Marcel Rakotomalala.