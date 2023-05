MOTS CROISÉS – ( Madagascar contre Cameroun )

Alain Andriamihaja, coach des ladies Makis

« Nous avons fait l’essentiel en battant le Cameroun. Il nous reste encore un match capital ce dimanche. Pour le match d’aujourd’hui (hier), les filles se sont rattrapées malgré quelques erreurs que nous allons rectifier. La clé du match contre l’Afrique du Sud sera la vitesse et ne pas commettre des fautes inutiles ».

Claudia Raroarimalala, capitaine des ladies Makis

« Notre objectif est de gagner le match contre le Cameroun et c’est réussi. L’Afrique du Sud est un autre gros calibre qu’il faut prendre très au sérieux. Nous allons leur poser de problème et nous allons jouer sans complexe. Elles sont les favorites mais nous allons poser des problèmes pour elles ».

Felix Onana Etoundi, Président du Comité de normalisation de la FECARUGBY

« Je félicite l’équipe malgache qui a bien joué. C’est une équipe qui pourra secouer

les Sud-africaines. Le problème de l’équipe du Cameroun c’est que chez nous, nos joueuses ont manqué de condition physique et de compétition à cause des querelles internes qui ont miné la fédération camerounaise de rugby » (FECARUGBY).

Azzouz Aib, directeur général du rugby Afrique

« Je tiens à remercier le gouvernement malgache pour son soutien au rugby malgache ainsi que la gentillesse du peuple malgache. On va continuer de travailler ensemble, merci à Madagascar et merci beaucoup ».

Jeanne Sorrin, joueuse et expatriée malgache

« C’était une victoire nécessaire. Le Cameroun était une belle équipe. Même si je ne jouai pas durant tout le match, durant quelques minutes, j’étais très contente et je me suis bien impliquée pour cette équipe malgache. Sur nos atouts contre l’Afrique du Sud, on va les déployer ».