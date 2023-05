LITTÉRATURE – Michèle Rakotoson fait Chevalier de l’Ordre national

Lauréate du Prix Pola 2023, l’écrivaine malgache Michèle Rakotoson a eu droit à une reconnaissance bien méritée de la part de l’État, à travers le ministère de la Culture et de la communication.

La dame des lettres Michèle Rakotoson a été élevée au rang de chevalier de l’ordre national pendant la soirée qui lui était dédiée, mardi 23 mai 2023 au Centre Ivokolo d’Analakely. La lauréate du Prix Pola 2023 a été reconnue par l’Etat Malgache. C’est le ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakondrazafy qui l’ a décorée pendant la cérémonie. Un poème de Jean Joseph Rabearivelo, choisi par Michèle Rakotoson, a été déclamé par Na Hassi après cette cérémonie de remise de médaille. Christiane Ramanantsoa a fait une lecture scenique de l’œuvre « Ambatomanga, le silence et la douleur”, accompagnée par les musiciens de l’Anac, Académie Nationale de l’Art et de la Culture.

Ordres de mérite

L’écrivaine était très émue lors de la soirée parce que d’après elle, ce domaine de littérature n’est pas très connu à Madagascar. Sur ce, elle incite les auteurs, surtout les jeunes, à toujours continuer d’écrire. Et pour les Malgaches c’est de toujours lire, lire et lire. La grande dame a déjà reçu plusieurs ordres de mérite, comme en 2013, Commandeur des Arts et des lettres, en 2012, Grande médaille de la Francophonie, médaille de Vermeil par l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre, en 2008, Grand prix littéraire des océans Indien et Pacifique, par l’Association des écrivains de langue française (Adelf), pour son œuvre “Juillet au pays”, sortie en 2007. Et même “Ambatomanga” de Michèle Rakotoson était parmi les livres finalistes du Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2022.