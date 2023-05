CONCERT – Ambondrona et Zay se produiront à Analamanga Parc

Le 29 mai 2023 à partir de 9 heures, le groupe de pop rock Ambondrona ainsi que le groupe mythique Zay présenteront un spectacle grandiose, intitulé « Picnic Géant Fresh » à Analamanga Parc. Ambondrona et Zay donneront un concert aux amoureux et fans, le 29 mai. Le grand spectacle offert par ces étoiles malgaches se tiendra à Analamanga Parc, qui se situe sur la route nationale numéro sept. Environ 5000 à 7000 spectateurs sont attendus lundi de Pentecôte prochain. « Picnic Géant Fresh », tel est l’intitulé de l’événement organisé. L’événement commencera à 9 heures mais l’accueil des invités se fera à partir de 8 heures. Pour amplifier l’ ambiance, des animations DJ par CYEMCI seront à l’honneur ce jour-là. Et Lemec sera là-bas pour animer le public. L’organisateur annonce la tenue d’un événement unique qui fera profiter petits et grands. « Ce sera un événement destiné à faire plaisir aux familles parce que diverses activités se tiendront ce lundi. Des pique-niques ainsi qu’une ambiance spectaculaire. Le matin du 29 mai, divers jeux primeront la matinée. Dans l’après-midi, les artistes monteront sur scène » évoque Setra Ramanankoraisina, organisateur de l’événement. Parmi ces activités, une garderie pour enfants tel que des manèges, des châteaux gonflables. De plus, les invités pourront profiter d’une piscine, de divers jeux avec de nombreux lots à gagner.