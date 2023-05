COMMUNICATION – Siteny s’offre Patricia Goldman

Pressenti candidat à la présidentielle. Sans l’être. Mais ayant l’ambition latente. Siteny Randrianasoloniaiko commence à former son équipe. Et pour impressionner ses éventuels concurrents, il s’est offert le service du cabinet de communication Patricia Goldman. « Le métier de conseil en communication est en perpétuelle évolution. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l’information, l’adaptabilité est devenue une vertu et la réactivité une norme. Anticiper plutôt qu’improviser, telle est la promesse que nous formulons à nos clients » disait-elle en guise de formule. Son cabinet a servi de grosses enseignes du monde des affaires. Tf1, Novotel, Air France, Albin Michel, Alain Afflelou, Dior, Fnac, Meetic, Mac Do, Le Point et bien d’autres. Tout un catalogue de clients prestigieux satisfaits des prestations de Patricia Goldman. Il s’agit ainsi d’une grosse pointure de la communication qui débarque. Il reste à savoir comment ce cabinet habitué au cadre feutré du capitalisme et ses paillettes pourra s’accommoder des réalités des habitants parmi les plus pauvres au monde. En tout cas, les agences locales de communication auront à cœur de prouver leur connaissance du terrain pour faire la différence.