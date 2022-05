Toamasina – Un petit garçon meurt dans un canal

Nouvelle atterrante. Un petit garçon de 3 ans a été repêché mort dans un canal, sous un pont Bailey, à Androranga Toamasina, hier en début d’après-midi.

Il n’a pas donné signe de vie depuis la veille, vers 18 heures. Ses parents l’ont cherché partout, mais personne ne sait où il était. En fait, il jouait non loin de leur maison. Il était tout seul. Il a certainement glissé et est tombé dans l’eau. Il s’est noyé.

Son avis de disparition a été partagé sur Facebook. Sa famille croyait qu’il aurait été enlevé et séquestré quelque part. De plus, une rumeur sur le vol d’enfants et d’organes plane sur la société depuis quelques jours, même si les autorités locales ont assuré qu’aucun cas n’a jusqu’ici été constaté. Un garçon trouvé mort sur l’île aux prunes était victime de noyade. Il n’avait subi aucune ablation d’organes, d’après le rapport de la police judiciaire et l’équipe médicale.

L’enquête a été confiée à la gendarmerie cette fois. Le corps sans vie du pauvre garçon ne portait aucune trace apparente de violence. Les parents doivent toujours être prudents et bien surveiller leurs enfants.