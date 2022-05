Portrait – Tsiory Hasimbola Ratafika, une grande championne

Née le 24 mai 2004, Tsiory Hasimbola Ratafika est âgée de 18 ans, elle est ceinture noir 2ème dan actuellement. Petite fille de Maître Ratafika, 8ème dan et l’un des pionniers du Karaté à Madagascar, elle a débuté le karaté à l’âge de 6 ans. Elle étudie actuellement à l’ENS Ampefiloha (APSA-Management du sport).

Coté palmarès, Tsiory Hasimbola Ratafika est une grande championne. En 2012, elle est championne Fihe­zama en Kumite, catégorie poussine. En 2014, elle est devenue championne Fihe­zama en Kumite de la catégorie minime. En 2016, elle est partie à l’Ile Maurice pour participer à un tournoi de l’océan Indien. Elle est devenue championne en Kata et Kumite. En 2017, elle a obtenu le titre de champion de Mada­gascar en Kata (cadette), championne de la ligue Analamanga en Kata (cadette) et championne de la section Tanà ville en Kata et Kumite. En 2018, elle est devenue championne en Kata lors du dernier challenge Karaté organisé par la Fédération malgache de Karaté-do, puis championne en Kumi te cadette (section Tanà ville) et championne en Kumi té cadette de la ligue Anala­manga. En 2018, elle est élue meilleure combattante, championne de Madagascar en Kumite cadette et en Kata cadette. Elle a récidivé en 2019. Elle est encore élue meilleure combattante de l’année avec le titre de champion de Madagascar en Kumite cadette et en Kata cadette. En 2019, elle a participé à l’Inter­- national Turkish open Karaté tournement. En 2021, elle a obtenu le titre de championne de Madagascar en Kata et en Kumite junior.

Et récemment pour cette année 2022, elle est devenue championne d’Afrique de la région Est en Kata et combat de la catégorie junior. Pour une jeune de 18 ans, Tsiory Hasimbola Ratafika est une grande championne, c’est une figure incontournable du Karaté malgache. Elle a expliqué: « En Karaté, il faut toujours s’entrainer très dur. Remporter un titre est toujours l’objectif de tout athlète mais rester au sommet est toujours le combat qu’il ne faut pas perdre ».