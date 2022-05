Moramanga – Un homme meurt broyé par une draisine

Un accident ferroviaire s’est produit lundi, à Moramanga. Un homme, 31 ans, dormant sur les rails a mortellement été écrasé par une draisine.

DRAME. Le commissariat spécial de Madarail a constaté un accident ferroviaire mortel, lundi vers 9 heures, devant un hôtel à Moramanga. Un homme, tireur de poussepousse, âgé de 31 ans, y a perdu la vie.

Le trentenaire avait vécu un problème conjugal. Il a bu un verre pour s’en débarrasser, d’après sa famille. Étant sous l’emprise de l’alcool, il chancelait et empruntait les rails. Un peu plus loin, il s’est arrêté et s’est allongé.

À cette heure-là, une draisine de la Jirama est arrivée d’Andekaleka pour rejoindre Moramanga. Après être sorti d’un virage, le conducteur a remarqué le suicidaire. Il était plongé dans un sommeil profond. Des avertissements sonores ont été lancés à plusieurs reprises pour tenter de le réveiller. Il n’a même pas bougé. Le mécanicien du véhicule s’est efforcé de freiner brusquement, mais il était trop tard.

L’homme a été touché. Il est décédé sur le coup. Il a perdu ses pieds et sa tête. L’état dans lequel il se trouvait était insoutenable.

Procédure

Avisée de ce qui lui est arrivé, la famille du défunt est venue récupérer le corps sans vie sur les lieux de l’accident. La police a dressé le constat. Aucune garde-à-vue n’est signalée. Une enquête a été ouverte. Les procès-verbaux seront faits plus tard car les proches de la victime sont encore occupés à la préparation des funérailles. Le défunt sera enterré ce jour, a-t-on indiqué.

« Tout comme la procédure engagée dans un cas d’accident corporel ou mortel, cette affaire ayant pour objet un homicide involontaire sera transférée et les personnes concernées présentées au Parque t », explique la police.

Cette affaire est le drame ferroviaire qui a occasionné une perte en vie humaine après le déraillement meurtrier en décembre 2021 survenu entre Andekaleka et Moramanga. Il y a presque deux ans, une draisine avait également provoqué un grave accident sur le même axe. Sinon, quelques collisions impliquant des trains de marchandises et voitures y ont récemment eu lieu.