Musique classique – Michael Rakotoarivony intègre le « BBC Cardiff Singer of the World »

Les chanteurs originaires de la Grande île ont actuellement le vent en poupe au-delà de nos frontières. Continuant à se forger une belle réputation en tant que l’un des chanteurs lyriques les plus émérites, le jeune Michael Rakotoarivony ne cesse d’émerveiller et de surprendre tous les férus de musique classique. Excellent dans le chant lyrique, ce baryton exceptionnel, scande depuis toujours son attachement au pays, ainsi que son rêve de voir ce genre musical intemporel s’épanouir à Madagascar.

Ce véritable passionné au delà des prestigieuses études musicales qu’il a suivies en Angleterre, s’apprête à participer au fameux « BBC Cardiff Singer of the World » du 12 au 19 juin. Il s’agit d’un noble concours de chant d’opéra organisé tous les deux ans au St David’s Hall de Cardiff par la branche galloise de la fameuse chaîne BBC depuis 1983. Il décerne alors trois prix pour l’occasion, le Singer of the World, le Singer Prize et le Song Prize. « C’est évidemment une grande fierté pour moi et j’espère pouvoir représenter avec grâce et talent notre pays.» souligne-t-il.

« Parmi les meilleures »

Le « BBC Cardiff Singer of the World » de cette année présente des chanteurs de quinze pays à savoir l’Autriche, la Chine, le Danemark, l’Angleterre, la Géorgie, l’Islande, la Mongolie, la Corée du Sud, la Russie, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Venezuela, le Pays de Galles et, représentés pour la première fois, Madagascar, ainsi que Kosovo. Ils seront ainsi une quinzaine d’artistes dont la voix exceptionnelle compte parmi les meilleures du monde. Michael Rakotoarivony sort évidemment du lot, un baryton à la voix transcendante, membre du studio du Wiener Staatsoper, il a terminé son Bachelor à la Royal Academy of Music de Londres en 2018.

Par la suite il fait son Master au Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar. Pendant ses études à la Royal Academy of Music, il s’est également découvert un talent particulier pour la direction d’orchestre aux côtés des illustres Sian Edwards et Raymond Holden. « Mon amour pour la musique classique a commencé avec les chansons d’art, en particulier celles de Lieder. J’ai consacré les premières années de mes études à ce répertoire et depuis mon arrivée en Europe, j’ai rempor té des prix au Concours International Das Lied à Heidelberg en 2019, au Concours Opera en Arles de 2019, mais également à l’International Student Lied Duo de 2019 au Pays-Bas » raconte-t-il. Nul doute que Michael Rakotoarivony continuera encore dans les années à venir à représenter fièrement les couleurs de Madagascar.