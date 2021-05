Lutte contre la corruption – Heure de vérité pour le PAC au Sénat

Autre texte sorti du frigo par le Sénat, la proposition de loi modifiant la loi sur les PAC sera à l’affiche, jeudi. Un rendez-vous déterminant pour le système de lutte contre la corruption.

Décisive. La séance plénière de jeudi pourrait être cruciale pour l’avenir du Système anti-corruption (SAC). Au programme de la journée il y aura le débat et le vote d’adoption ou de rejet de la proposition de loi portant modification de la loi sur les Pôles anti-corruption (PAC).

À l’initiative du député Idealson, la proposition de loi portant modification des lois sur les PAC a été adoptée par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2020. Elle a, depuis, été mise en standby par le Sénat. Les circonstances de l’adoption du texte, les modifications qu’elle veut apporter et leur portée ont entraîné une levée de bouclier de la part de la société civile et des acteurs du SAC. Lors d’une conférence de presse, le 11 novembre, Sahondra Rabenarivo, présidente du Conseil supérieur de l’intégrité (CSI), a même parlé de «menace importante».

La proposition de loi du député d’Ampanihy a été inscrite à l’ordre du jour de la Chambre basse 48 heures avant la clôture de la session ordinaire de mai à juillet 2020. Après un passage éclair en travaux de commission, le texte a été adopté en séance plénière dans la nuit du 2 juillet, la veille de la dernière journée de session. Le lendemain, l’initiative de loi du député Idealson a été remise au Sénat.

Au motif que le temps qui restait était trop juste, mais aussi, après consultation des acteurs du SAC, les anciens membres du Sénat ont décidé d’ajourner l’étude et l’adoption de la proposition relative aux PAC. «Nous avons décidé de convier tous les acteurs concernés par le sujet, et de les écouter. Nous avons constaté qu’une discussion plus poussée, un processus d’analyse plus approfondi est nécessaire», avait expliqué Rivo Rakotovao, ancien président de la Chambre haute.

Suppression

Les acteurs du SAC qui regroupent le CSI, le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), les PAC et le Service de renseignement financier (SAMIFIN), ont profité de cet ajournement pour mener plusieurs lobbyings auprès de l’institution d’Anosy. La proposition de loi du député Idealson, si elle est adoptée et mise en vigueur en l’état, réduit considérablement la compétence des PAC.

Une des modifications majeures voulues par la proposition de loi du député Idealson est « l’exclusion des infractions économiques et financières de la compétence du PAC quelles que soient leur gravité ou leur complexité ». Corruption et infractions économiques sont pourtant des délits « indissociables ». Les acteurs du SAC estiment, par ailleurs, que quelques dispositions du texte remettent en cause l’indépendance des magistrats de l’entité judiciaire anti-corruption.

Durant la conférence de presse qu’elle a donné le 11 novembre, la présidente du CSI a eu des propos sévères: « Nous pensons qu’il y a une menace importante sur le Système anti-corruption qui est contraire aux engagements lors des promesses électorales, à la politique générale de l’État et au Plan émergence de Madagascar », a-t-elle tancé. Sahondra Rabenarivo a affirmé son inquiétude selon laquelle cette démarche « vient de personnes qui se sentent gênées par le dispositif actuel. De personnes qui n’aiment pas ne pas pouvoir manipuler le système à leur guise ».

Une autre modification de poids voulue par la proposition de loi du député Idealson est « la suppression », de confiscation avant con­- damnation des avoirs illicites. Le fait que le conseil des ministres, en janvier, a annoncé «la mise en place prochaine», de l’agence de recouvrement des avoirs illicites pourrait changer la donne. Une intention soulignée dans le contexte de la polémique sur les 73 kilos d’or saisis en Afrique du Sud, sa concrétisation est toujours attendue, toutefois.

La loi sur les PAC et les différents dispositifs qu’elle prévoit sont les innovations majeures de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), qui court jusqu’en 2025. Un document qui est un des socles de la Politique nationale de bonne gouvernance (PNBG). Le vote du Sénat, jeudi, sera alors déterminant.