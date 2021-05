Exploitation minière – L’amazonite d’Andina Ambositra divise davantage

Dissension. Le bras de fer entre les habitants d’Ampiringa, fokontany de Talaky, commune rurale d’Andina, et le titulaire d’un permis minier d’amazonite, n’en finit pas. Le 13 mai dernier, un représentant du gouvernorat d’Amoron’i mania et le député élu d’Ambositra, sont venus rencontrer Ramoha, propriétaire d’une habitation se trouvant non loin du périmètre d’exploitation. Le député aurait voulu arranger la situation, en voulant faire signer un papier d’engagement par ladite propriétaire de l’habitation.

Pour rappel, un trou béant a déjà été creusé à 7 mètres de l’habitation de Ramoha, et le propriétaire du périmètre aimerait la faire partir du lieu afin de pouvoir exploiter les éventuelles pierres se trouvant dessous. Les habitants, et même une association villageoise et d’autres membres de la société civile, se sont dressés contre le projet du titulaire du permis. Le contenu du papier d’engagement, proposé par le député, souligne que Ramoha devra partir de la localité et qu’elle, et sa famille, bénéficieront des avantages tirés par l’exploitation, équivalents à la superficie de son domaine, mais sur une autre partie du périmètre. « Ramoha n’a pas accepté de signer ni même de donner son empreinte digitale vu qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Les autorités sont venues au bureau de la commune d‘Andina pour ce faire, alors que c’était un jour férié et le maire titulaire n’y était pas présent. Pour nous, c’est de l’abus de pouvoir et des droits bafoués » décrie une source locale.

Dénonciation

La vieille femme a déjà connu la prison l’année dernière pour avoir refusé de « coopérer » avec le propriétaire du permis. Dernièrement, elle a été victime d’une maladie du cœur et hospitalisée à Ambositra. « Les habitants d’Ampiringa restent derrière Ramoha et se dresseront jusqu’à ce que la justice soit rendue dans cette affaire. Je dénonce particulièrement les actes d’intimidation envers cette vieille femme et sa famille, que la police des mines, les forces de l’ordre et les autorités exercent dans cette affaire. N’attendez pas que les habitants réagissent d’une manière attendue. Vous ne supporterez pas les effets du chagrin de cette vieille dame » fustige le père Nonne, propriétaire d’une radio catholique locale.

L’ONG Tafo Mihaavo œuvrant dans la protection de l’environnement, le père Nonne et la Justice et Paix luttent ensemble pour la protection des minorités dans cette affaire d’exploitation d’Amazonite. La délimitation de la propriété réelle du titulaire du permis n’a jamais abouti malgré quatorze affaires traitées au tribunal. En vingt ans d’exploitation, les retombées sociales et économiques pour la commune d’Andina sont indiquées infimes. Les sources d’eau sont tirées à l’avantage de l’exploitant et quatre-vingt hectares de rizières se retrouvent asséchés.