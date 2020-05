Toamasina – Un brigand récidiviste arrêté

La police de Toamasina a cueilli un braqueur récidiviste, âgé de 37 ans, dans le quartier de Morarano, vendredi vers 2 heures du matin. Son pistolet avec chargeur garni de quatre cartouches a été saisi sur lui.

À cette heure-là, son coauteur et lui ont volé un habitant de Tanambao. Cette cible rentrait juste du travail. Les deux malfaiteurs, non masqués, l’ont menacée avec l’arme à feu et un couteau. Puis, ils ont pris sa moto avec laquelle ils ont immédiatement pris la fuite. La victime a accouru vers des policiers à proximité.

Les forces de l’ordre se sont lancées dans la poursuite. Un des bandits est tombé avec le deux-roues et s’est facilement fait capturer. L’autre a réussi à prendre le large dans le noir.

La moto de marque Kymco et une somme de 5 millions d’ariary gardée dans son coffre ont déjà été restituées au propriétaire.

Selon la police, le captif avait déjà été mis en prison pour vol à main armée suivi de meurtre d’un comptable en 2014. Un pactole s’élevant à 60 millions d’ariary avait été dérobé. Ce criminel se trouve cuisiné au commissariat central de la ville, en attendant qu’il soit traduit au Parquet.