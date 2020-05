Pandémie – Neuf porteurs de la covid-19 détectés au Sud de l’île

Le week-end est marqué par l’existence de sept nouveaux cas de guérison et l’annonce de soixante-dix-neuf porteurs de la covid-19 détectés dont neuf au Sud de l’île.

Le coronavirus débarque davantage au Sud en même temps qu’il sévit à l’Est et au centre du pays. Six personnes sont déclarées malades de la covid-19 à Tolagnaro et trois à Toliara, reflétant une expansion rapide du coronavirus loin de la capitale où par l’aéroport international d’Ivato sont entrés les trois premiers porteurs importés de la covid-19. Tandis des cas de guérison dans ces deux villes sont rapportés par les autorités mercredi, la pandémie n’y est pas éradiquée. Le coronavirus met actuellement six personnes en état grave dont deux d’entre eux révélés hier. « Les formes graves, sévères ou critiques impliquent une hospitalisation et traitement sous respirateur. A Madagascar on a également pris soin de prendre en charge les personnes asymptomatiques. La détresse respiratoire aigüe conduit à la mort mais ce n’est pas en contractant le coronavirus que l’on passe de vie à trépas », affirme la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19. Toujours dans ses explications, la Pr Vololontiana parle d’une « rémission possible lorsqu’un patient traverse un moment où il se retrouve en état grave et comme preuve se trouvent les personnes en état grave respectivement hospitalisées aux centres hospitaliers d’Anosiala, d’Andohatapenaka et de Befelatanana et qui ont été déclarées guéries par la suite ». Alors que les malades en état grave annoncés se trouvent à Toamasina, l’évolution du nombre de guéris se manifeste avec trois recensés samedi et quatre hier.

Stagnation des mesures

A part le laboratoire mobile de l’Institut Pasteur installé à Toamasina où le nombre de malades signalés est fonction des analyses réalisées sur les prélèvements effectués, les trois laboratoires œuvrant dans la détection du coronavirus sont tous centrés dans la capitale. Un acheminement des prélèvements s’est opéré jusqu’à l’hôpital HJRA à Antananarivo pour découvrir les six nouveaux porteurs du coronavirus résidant à Tolagnaro et les trois autres résidant à Toliara. Dans ces deux villes, le confinement n’a jamais été en vigueur comme dans la capitale et à Toamasina tandis que les deux premiers malades du coronavirus à Toliara ont été signalés le 6 avril et celui à Tolagnaro , le 27 avril . Un arrêté préfectoral datant du 24 avril enjoint les personnes en résidence ou de passage à Toliara de porter du cache-bouche. En dépit de cette exportation accrue du coronavirus vers la partie australe de Madagascar, soixante nouveaux malades du coronavirus à Toamasina sont signalés dans les dernières quarante-huit-heures. A Antananarivo, dix nouveaux porteurs du covid-19 recensés samedi au centre d’infectiologie Charles Mérieux ou CICIM, sont révélés hier. Au total, le nombre de guéris depuis l’irruption du coronavirus à Madagascar, s’élève à cent quarante-deux et les malades enregistrés sont au nombre de trois cent quatre-vingt-trois et les gestes barrières et le couvre-feu restent les seules mesures préconisées dans les villes très touchées par le coronavirus.