Motocross – Claudio Tida file chez Sherco

Un nouveau défi. Claudio Tida change d’écurie. Il évoluera auprès de la team Sherco-Funbike désormais. Certes, les compétitions sportives sont complètement à l’arrêt actuellement. Mais en coulisses, il y a du mouvement. La collaboration entre l’ancien quintuple champion de Madagascar de motocross et la marque française retrouve ses prémices en début d’année.

Vers la mi-mars, la rumeur avait énormément enflée, comme quoi il allait disputer les 4h Honda sur une Sherco. Sauf que la mythique course hors-championnat a été annulée, la faute à l’épidémie de Covid-19.

Parallèlement, une photo a fuité. Ce qui a contribué à confirmer encore un peu plus les bruits de couloir. Celle-ci montrait le nouveau kit déco destiné à sa nouvelle machine.

Un kit bleu et jaune bien évidemment, aux couleurs de Sherco. Un kit floqué de son numéro fétiche qu’est le 48. Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé l’information, peu de temps après: « Oui, je vais rouler sur Sherco effectivement. Ce sera une SEFR 300 ».

Si l’on remonte le temps d’un an, Claudio Tida s’était blessé au poignet droit, ce qui l’a empêché de boucler normalement la saison 2019. Conséquence, son contrat avec KTM en a souffert. Après avoir été éloigné des circuits durant une longue période et après avoir subi plusieurs opérations à l’étranger, il a commencé sa rééducation vers janvier.

Et quand le championnat reprendra, une fois que la crise sanitaire sera dépassée, il devrait se retrouver en pleine possession de ses moyens. D’autant plus que cette nouvelle aventure lui impose une forme physique optimale. Pour l’adaptation requise de son pilotage à sa nouvelle monture, d’un côté.

Et pour rivaliser avec ses principaux adversaires dont le niveau est clairement monté d’un cran, de l’autre. Autre ingrédient nécessaire à sa réussite : un mental en acier, pour remonter la pente et effacer définitivement le traumatisme causé par sa blessure. Bref, un véritable chal­lenge se présente devant l’un des pilotes les plus titrés de la Grande île, qui a enchaîné les succès sur différentes motos durant la dernière décennie.

Faut-il rappeler qu’il a été sacré avec Husqvarna en 2012 et Kawasaki en 2014/15/16/17, mais aussi qu’il a remporté les 4h Honda avec KTM en 2019. Un palmarès à gonfler avec des victoires sur une Sherco maintenant.