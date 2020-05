Détresse respiratoire – Sept étudiants conçoivent un respirateur

C’est aux responsables du centre hospitalier HJRA qu’un respirateur de conception locale a été présenté par sept étudiants ingénieurs. Ces derniers ont concocté ensemble ce modèle-type de respirateur dont la démonstration a eu lieu vendredi en présence du Dr Ramarolahy, chef du service de réanimation médicale au niveau de ce centre hospitalier. Le Pr Rajaonera, vice-président de la société d’anesthésie et réanimation de Madagascar a également assisté à la démonstration réalisée avec une bouteille d’oxygène. Ces experts dans le domaine médical ont fourni les informations nécessaires aux sept étudiants pour permettre un usage des répliques de ce respirateur au niveau des hôpitaux. D’après l’un des concepteurs de ce respirateur, « Fabriqué localement, le respirateur a ainsi l’avantage d’être financièrement accessible et contribuera grandement au soutien matériel des centres hospitaliers de Madagascar qui rencontrent actuellement une pénurie de respirateurs. En effet, il est à noter qu’outre les crises respiratoires provoquées par la covid-19, les respirateurs sont d’un secours indispensable en réanimation ». Ces sept étudiants de l’Institut Supérieur de Technologie ou IST d’Antananarivo mettent en avant l’ingénierie malgache en se regroupant dans le consortium « RespiMada » pour assurer la conception de respirateurs « Made in Madagascar ».