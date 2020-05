Basketball – Youth leader : Le meilleur ira au Zimbabwe

La commission de basket 3 contre 3 recrute des promoteurs potentiels de la discipline. Ces jeunes leaders faciliteront plus tard la vulgarisation dans les régions.

La commission de basketball trois contre trois au sein de la Fédé­ration Malgache de Basketball est à la cherche des jeunes promoteurs de ce style de basket. En fait, le recrutement se fera en deux étapes.

Primo, « on recrute vingt-et-un jeunes volontaires pour devenir youth leader dans leur région respective, dans l’objectif de promouvoir et de développer le basket 3 contre 3 dans les ligues régionales et d’encourager les jeunes à la prise de responsabilité» peut on lire dans la page facebook de la commission. Secundo, «le meilleur parmi ces candidats, celui ou celle qui maîtrise le mieux l’anglais et fait preuve de motivation à l’issue des différentes formations représentera Madagascar au camp de basketball au Zimbabwe », explique Mihary Randriana, responsable au sein de la commission.

La prochaine édition de ce camp, la quatrième, en marge de l’Young Lions Cup, un tournoi de basket à trois dédié aux jeunes moins de 18 ans, se tiendra à Harare, capitale zimbabwéenne au mois de décembre. Les critères requis sont entre au­tres, le candidat ou la candi­date devrait être âgé(e) de 20 à 25 ans originaire d’une région, passionné(e) de basketball, avoir un bon niveau d’anglais, maîtrise des outils bureautiques, avoir le sens de leadership et capable de travailler de manière professionnelle.

En trois étapes

« C’est aux dirigeants de chaque ligue, vingt-une en tout, de sélectionner puis désigner son ou sa représentant(e) », souligne-t-elle.

La date butoir d’envoi des dossiers est fixée pour le 12 juin. Les formations se feront en trois étapes pour les sélectionné(e)s. La première sera en ligne avec Fiba 3×3 et la deuxième, dirigée par l’équipe de la fédération, aura lieu dans la capitale dès que la situation sanitaire le permettra.

Et la troisième sera réser­vé(e) au meilleur ou à la meilleure candidat(e) à l’issue des formations. Il ou elle bénéficiera d’une formation d’Youth leader subventionnée par l’International basketball fund (IBF) au Zimbabwe. Lors de la précédente édition au Gaborone Botswana l’an passé, la Grande Île a été représentée par Kiady Rabarijoely, membre de l’équipe nationale de l’Afrobasket U18G sur le sol malgache en 2014.

Il a depuis intégré la commission et l’accompagne dans l’organisation de tous ses événements. Dans le cadre de la vulgarisation du basket à trois, la commission a opté cette stratégie de proximité. «Ces jeunes faciliteront la réalisation des projets et l’organisation des événements 3 contre 3 dans leur région respective », conclut la responsable de la commission.