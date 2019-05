Fête des mères – « Neny tiako fifaliako » à l’IKM séduit l’assistance

Les participants à la vente exposition « Neny tiako fifaliako » constatent une augmentation des visiteurs. Les nouvelles formules ajoutées attirent et plaisent.

Satisfaction partagée. La sixième édition de la vente expo­sition dénommée « Neny tiako fifaliako », au centre culturel du Tour Sahavola ou IKM à Antsaha­vola se déroule dans une bonne ambiance. Les visiteurs, les participants, et l’organisateur trouvent respectivement leur compte.

« Neny tiako fifaliako » s’étale du 23 au 25 mai. Le public a répondu massivement présent dès le premier jour pour apprécier les produits « Vita malagasy », proposés par les exposants. Sacs, chaussures, bijoux, produits alimentaires, et autres qui touchent de près ou de loin les mères de famille, attirent par leur qualité. « Cette année, on constate beaucoup plus de monde que lors des éditions précédentes. Et les gens affichent un certain intérêt pour les produits exposés. Nous sentons qu’au niveau de l’organisation, le concept s’améliore de plus en plus pour rendre l’événement plus attrayant », avoue Ryan Raharimanitra-Mala, responsable marketing et commercial de Manjary Design. Leur enseigne participe, pour la cinquième fois consécutive, à cette organisation. Les autres participants partagent son avis.

Ils sont au total une bonne vingtaine pour cette édition qui présente quelques nouveautés dans son concept en général.

Une réussite

Une soirée after work animée par la prestation du beatboxeur Do Be et un défilé de mode avec les mannequins de Bika Gasy pour présenter les collections de 3 Ladies Pirates, Soava­mandry, et Eva Lambà, a particulièrement ravi, hier soir.

« La vente flash de midi qui fait profiter d’une réduction jusqu’à 50 % sur certains produits des participants est très intéressante. Je viens de conclure une belle affaire avec ce joli sac en raphia », se réjouit une charmante femme.

L’événement s’enrobe aussi d’actions caritatives par le biais de l’ONG Com­passion Madagascar qui collecte des vêtements chauds à offrir aux mères démunies, présentes à l’hôpital de Befela­tanana.

Ces formules ont contribué à la réussite de cette sixième édition. « Neny tiako fifaliako rencontre un succès. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance », lance Sitraka Raveloarimanana de l’IKM.