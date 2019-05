Commandement – Une nouvelle tête à l’ENSOA

Du nouveau au sein de l’École nationale des sous-officiers (Ensoa) à Antsirabe. La passation de commandement entre le général Emile Rabotovao qui a commandé l’école durant trois ans, et son successeur, le colonel Andriamisetra Ratsarahevitra, s’est effectuée à la garnison d’Antsirabe, jeudi.

Issu de la 22e promotion de l’Académie militaire d’Antsirabe, le colonel Andriamisetra Ratsarahevitra a promis d’accomplir les tâches qui lui sont conférées. Ainsi outre le renforcement de capacité des formateurs, la continuité des efforts sur l’amélioration et le développement de l’établissement ainsi que la réforme de la formation et des disciplines des élèves sous-officiers font également partie de la mission du nouveau commandant de l’Ensoa qui est unique au sein de l’Armée malgache.

Les responsables présents à la cérémonie de passation, ont tous affirmé l’importance de la nouvelle nomination sur le changement qu’ils attendent des sous-officiers. « Le changement et la politique de sécurité que l’on attend des militaires exige un commandement fort qui répond à l’attente du gouvernement. Les sortants de l’école doivent, de ce fait, bénéficier d’une formation complète pour pouvoir ensuite accomplir leur mission qui est d’assurer la sécurité du pays », explique le général Théophile Rakotonirina, chef d’État-major général de l’Armée malgache.