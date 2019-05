Ambilobe – Le festival Mananjeba aura bien lieu

Cette année, le Festival Mananjeba arrive à sa deuxième édition. Il se déroulera du 13 au 15 juin, malgré les difficultés rencontrées dans l’organisation d’un événement sur place.

Créé en 2018 pour s’inscrire dans la continuité et dans la durée. Le festival porte le nom de la fameuse rivière Mananjeba qui traverse la commune rurale d’Ambakirano, située à 15km de la ville d’Ambilobe, sur la route nationale A 5 reliant Ambilobe et Vohémar. La rivière parcourt aussi la vallée des communes avoisinantes, situées dans le district d’Ambilobe. Ce qui signifie que l’existence de cette rivière propulse les activités génératrices de revenus des populations locales.

C’est pour cette raison que l’Organisation du Festival Mananjeba, Ofestima, a initié cet évènement l’année dernière, afin d’apporter sa contribution au développement de la commune par l’organisation d’une manifestation musicale et culturelle. Le bébé grandit vite et surtout de plus en plus de personnes bien placées se sentent concernées par ce « petit phénomène » qui promet tant. Cette fois, le festival Mananjeba est placé sous le thème : « Ensemble, allons développer notre commune ».

Pour cette deuxième version, l’organisation s’appuiera sur l’expérience acquise au cours de la première édition et le savoir-faire des membres dans le cadre d’échanges avec les partenaires. « La précédente édition a permis à notre organisation de créer un réseau d’artistes locaux, régionaux, nationaux, entre les institutions travaillant au développement de la culture et elle. Sans parler de l’implication des opérateurs économiques locaux, des autorités locales ou gouvernementales et des structures locales », explique Jaokamisy Gino Gabrielin, président de l’Ofestima.

En outre, les membres ne cachent pas leur volonté de mettre le paquet, afin que l’évènement puisse être non seulement digne, mais aussi susceptible de marquer à jamais la mémoire collective.

Fête du salegy

Le programme du festival prévoit des activités artistiques et culturelles, modernes et traditionnelles. Les prestations des artistes seront à la hauteur des attentes du public. D’un côté, Sisca, la princesse du « salegy aoe » connait actuellement un succès considérable sur ce rythme devenu populaire, animera la scène d’Ambakirano durant les festivités. Mention particulière pour le bal d’ouverture et la « soirée Mananjeba». De l’autre côté, des «bleus » graviront, pour la première fois, les marches du podium. Citons, entre autres, Le Grand Tantely, le groupe Chiwawa et Sundy gasy, tous originaires de Nosy Be, l’Isla Music et Dj Claudio…

Au pinacle des festivités, figurent aussi l’élection « Miss Mananjeba », une démonstration de danse Antakarana et un concours « Sanjin’Ankarana ».

Côté sport, la population aura droit à diverses activités, football, marathon, etc. Enfin, des produits locaux démontrant le génie et le savoir-faire des villageois d’Ambakirano, seront exposés en marge de cette manifestation.