JOURNÉE MONDIALE DU SPORT -Solidarité entre sportifs de disciplines différentes

Retrouvailles entre dirigeants, sportifs et simples passionnés de sport. «Santé, bien-être et paix à travers le sport» a été thème choisi pour la célébration ce dimanche de la journée mondiale du sport au service du développement et de la paix. L’événe­ment a été marqué par un tour symbolique de course à pied de l’avenue de l’indépendance. Le point de départ s’est fait sur le parvis de l’hôtel de ville, passant ensuite devant la gare Soarano, puis la stèle de Ralaimongo et l’arrivée sur le même parvis. L’événe­ment a réuni les sportifs de disciplines sportives différentes, quelques fédérations et associations nationales, entre autres celles de l’athlétisme, du handball, du basketball, taekwondo WT et ITF, danses sportives, savate boxe française, handisport, kungfu, lutte, … Les Barea CHAN dirigés par le coach Romuald Rakotondrabe, ont également participé à la course, ainsi que l’Association sportive interministérielle pour l’entretien des fonctionnaires et ses institutions membres, et aussi quelques anciennes gloires comme Lalao Robine , Ony Paul, Aurélie Jaonary et Mahatana Jean de la Croix,… «L’activité sportive promeut, améliore et maintient la santé, soigne 50% des maladies, même le cancer,… C’est un médicament gratuit ou qui coûte moins cher pour tout le monde et chacun à son rythme» a sensibilisé le représentant de l’OMS à Madagascar, Marcellin Nimpa, dans son discours.