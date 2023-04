ITASY – Des milliers de certificats fonciers distribués

Près de trente mille certificats fonciers ont été distribués à leurs propriétaires dans la région Itasy samedi.

Sécurisation foncière. La vaste opération de sécurisation foncière menée par le Ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers ainsi que le projet CASEF (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) se poursuit. Le samedi 22 Avril dernier, les paysans de la commune rurale de Mandiavato, en parallèle avec celle de Soavinandriana ont bénéficié de l’attribution de certificats fonciers ou « Karatany », ainsi que de l’enregistrement auprès des registres fonciers. À travers la mise en œuvre de l’opération de sécurisation foncière initiée par le projet CASEF et financée par la Banque Mondiale, ce sont en tout des centaines, voire des milliers de ménages qui se voient assurés par rapport à leur propriété à travers acquisition de ces certificats. « Cela renforce notre sentiment de sécurité vis-à-vis des parcelles que nous avons investi depuis quelques générations. L’attribution de ces Karatany nous met en confiance, avec nos enfants et nos ménages respectifs » confie Ramorasata, la soixantaine, propriétaire terrien et agriculteur de la Commune Rurale de Mandiavato.

Deux millions de karatany

Cette campagne menée de concert avec le MATSF, permettra de réaliser un des objectifs de la politique générale de l’État concernant le volet foncier qui est entre autre « l’attribution de 2 Millions de Certificats fonciers d’ici la fin de l’année 2023 plus 1 390 000 certificats distribués chaque année après cela ». Pour atteindre cet objectif, le projet CASEF s’attelle à renforcer et à redynamiser les institutions locales comme les guichets fonciers. Depuis sa mise en œuvre, 21 bâtiments de guichets fonciers ont été rénovés, à cela s’ajoute 7 autres nouveaux guichets, déjà actifs depuis l’année dernière. Le projet mise également sur l’accessibilité des services fonciers aux propriétaires terriens. « Depuis que nous avons été tenus au courant qu’il y avait une opération de distribution de certificats fonciers par le CASEF dans notre fokontany à Ambohiniriana nous nous sommes très vite inscrits. C’était une opportunité à ne pas rater, surtout avec les litiges fonciers qui ne cessent de se multiplier ces dernières années. Cela a été très facile d’obtenir notre Karatany parce que cela ne nous a coûté que 4 000 Ariary» acquiesce Andrianarivao, agriculteur venant d’Ambohi­niriana dans la Commune de Mandiavato.