INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – La chaussée détruite par les surcharges

Le non fonctionnement des stations de pesage le long de la route nationale n°4 reliant Mahajanga à la capitale, favorise la destruction de la chaussée. Les camions et les poids lourds circulent à leur guise, sans être tarés. De plus, depuis 2021, le trafic des poids lourds et semi-remorques ainsi que des grands camions sur la nationale 4 a augmenté. « En raison des travaux au port de Toamasina, des activités liées au port ont été détournées vers Mahajanga. C’est pourquoi, on a observé des va-et-vient incessants de grands semi-remorques depuis 2021 », a expliqué le coordonnateur de l’Agence des transports terrestres de Mahajanga, Toky Rahaingo. Depuis le 8 octobre 2021, ces infrastructures routières ont cessé de fonctionner. Les personnels ont entamé une grève en raison du non-paiement de leur salaire. Jusqu’à ce jour, ils n’ont pas encore été payés. Si l’on fait le calcul, ils sont aujourd’hui à dix-huit mois d’arrêt d’activité. Il est alors normal que l’état des nationales dans tout le pays soit lamentable et exécrable. Le long de la RN4, on compte au moins deux stations de pesage, à savoir à Ambondromamy, et au PK306 +900 à Antsarakofafa, trois kilomètres après Maevatanana. Ces pèse-essieux commencent à se délabrer. Or, elles sont utiles pour identifier les surcharges, selon la catégorie des essieux. Le calcul des amendes après la sortie des procès-verbaux est facilité par ces matériels. Les séries d’affaissement de la chaussée et de l’asphalte sont aggravées par cette circulation abusive et sauvage pendant laquelle ces grosses machines qui transportent le double de ce qui est autorisé ne sont pas tarées, faute de station de pesage. Il reste encore quelques portions de quelques centaines de kilomètres à ravager sur la RN4, et bientôt la destruction de la route sera complètement achevée. À moins d’un miracle !