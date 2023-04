IMMIGRATION CLANDESTINE – Trois ressortissants congolais ratent leur voyage en bateau

Mésaventure pour trois ressortissants congolais, dont deux femmes. Des pêcheurs les ont retrouvés dans la boue, sur la plage de Tanambao Sotema, vendredi dernier vers 2h30 du matin. Ils ont demandé du secours et ont été emmenés au poste de la brigade du port de la gendarmerie nationale du port à Mahajanga be. Ces étrangers ont débarqué à Tana le 14 avril dernier, en provenance du Congo. Ils ont ensuite pris un taxi-brousse le 15 avril pour venir à Mahajanga. Leur projet était de rejoindre Mayotte par bateau. « Ces personnes d’origine congolaise ont été arnaquées par un capitaine de bateau avec qui ils ont discuté pour négocier leur voyage. L’embarquement devait se faire au large, selon le capitaine, mais le bateau était parti sans eux. Ils ont traîné dans la boue sur le rivage de Tanambao Sotema. D’après eux, ils étaient dix-neuf personnes au total, qui devaient voyager avec le bateau. Les quatre enfants de ces trois personnes ont pu embarquer à bord, alors qu’ils ont été oubliés. Une recherche est en cours pour savoir où se trouve le bateau actuellement », a déclaré le commandant de la brigade du port de Mahajanga be, le gendarme principal hors classe, Alphonse Tsaratombo. D’après les victimes, le tarif du voyage était de 200 à 500 USD par personne. Selon le commandant, les papiers et visas de séjour à Madagascar de ces étrangers sont en règle. Les enquêtes sont en cours.